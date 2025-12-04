«Привыкла уже»: Адвокат Митрошиной рассказал о её реакции на продление ареста

04 декабря 2025, 12:26

Адвокат блогера Митрошиной назвал продление её ареста необоснованным

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Тверской суд Москвы продлил на полгода домашний арест блогеру Александре Митрошиной. Её обвиняют в легализации денежных средств. Адвокат Михаил Мушаилов рассказал о её реакции на продление ареста.





В беседе с «Газетой.Ru» Мушаилов сообщил, что его подзащитная спокойно восприняла это решение. Защита считает постановление суда необоснованным и просила заменить арест на запрет определённых действий.

«Александра чувствует себя отлично. Относительно продления домашнего ареста Александра не отреагировала как-то по-особенному. Привыкла уже. Решение суда считаем немотивированным, необоснованным и шаблонным», — сказал адвокат.