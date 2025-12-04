«Привыкла уже»: Адвокат Митрошиной рассказал о её реакции на продление ареста
Адвокат блогера Митрошиной назвал продление её ареста необоснованным
Тверской суд Москвы продлил на полгода домашний арест блогеру Александре Митрошиной. Её обвиняют в легализации денежных средств. Адвокат Михаил Мушаилов рассказал о её реакции на продление ареста.
В беседе с «Газетой.Ru» Мушаилов сообщил, что его подзащитная спокойно восприняла это решение. Защита считает постановление суда необоснованным и просила заменить арест на запрет определённых действий.
«Александра чувствует себя отлично. Относительно продления домашнего ареста Александра не отреагировала как-то по-особенному. Привыкла уже. Решение суда считаем немотивированным, необоснованным и шаблонным», — сказал адвокат.По версии следствия, Митрошина уклонялась от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей. Часть этих средств, согласно обвинению, она легализовала, покупая недвижимость в Москве. За инкриминируемое преступление грозит до семи лет лишения свободы.