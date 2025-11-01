Дело блогера Митрошиной о легализации 127 млн рублей направили в суд
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против блогера Александры Митрошиной, которая обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал СК.
По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и попыталась легализовать часть суммы, купив недвижимость в Москве. Первоначально блогер полностью признала вину, однако позднее изменила позицию, признавшись лишь частично.
С утверждённым прокурором обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Митрошина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ – за отмывание средств, полученных преступным путём.
