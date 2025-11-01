Дело блогера Митрошиной о легализации 127 млн рублей направили в суд

01 ноября 2025, 12:24

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против блогера Александры Митрошиной, которая обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал СК.