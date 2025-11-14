«Сделка законна полностью»: защита Митрошиной опровергла обвинения СМИ
Адвокат Митрошиной опроверг слухи о причастности её сестры к «незаконным» сделкам
Адвокат блогера Александры Митрошиной, Михаил Мишутов, назвал недостоверной информацию о том, что сестра блогера якобы участвовала в незаконных операциях с недвижимостью на крупные суммы. Об этом сообщает Super.
Ранее СМИ сообщали, что Митрошина находилась в ОАЭ и через доверенность поручала сестре совершать сделки, включая продажу квартиры на Краснопресненской набережной за 55 миллионов рублей.
Мишутов подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности. По его словам, сделка с недвижимостью была проведена строго в рамках закона.
«Новость категорически некорректная, неграмотная. Сделка законна полностью. Незаконной её никто не называет, даже следователь», — отметил адвокат.Он пояснил, что Митрошина оформила доверенность в соответствии с установленной процедурой, так как находилась за границей. Кроме того, банк дополнительно связался с блогером по видеосвязи, чтобы убедиться в её согласии на продажу квартиры.
Защита также заявила, что если бы сестра действительно играла роль соучастницы или подстрекателя, её фамилия фигурировала бы в обвинении. Однако никаких таких данных в материалах дела нет.