«Сделка законна полностью»: защита Митрошиной опровергла обвинения СМИ

14 ноября 2025, 16:54

Адвокат Митрошиной опроверг слухи о причастности её сестры к «незаконным» сделкам

Александра Митрошина (Фото: Instagram* / @alexandramitroshina)

Адвокат блогера Александры Митрошиной, Михаил Мишутов, назвал недостоверной информацию о том, что сестра блогера якобы участвовала в незаконных операциях с недвижимостью на крупные суммы. Об этом сообщает Super.





Ранее СМИ сообщали, что Митрошина находилась в ОАЭ и через доверенность поручала сестре совершать сделки, включая продажу квартиры на Краснопресненской набережной за 55 миллионов рублей.



Мишутов подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности. По его словам, сделка с недвижимостью была проведена строго в рамках закона.





«Новость категорически некорректная, неграмотная. Сделка законна полностью. Незаконной её никто не называет, даже следователь», — отметил адвокат.