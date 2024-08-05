Синоптик Позднякова спрогнозировала дождливую неделю в Москве

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в течение этой недели в Москве ожидаются дожди.
«Хотя активных атмосферных фронтов на этой неделе не ожидается, все-таки будут дожди от небольших до умеренных. Единственный день без осадков – это пятница, 9 августа», – отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
Синоптик Александр Ильин также подтвердил информацию о дождливой неделе в Москве, добавив, что завтра, 6 августа, температура воздуха в Москве будет 23-25°C.
«Ветер будет северо-западный, силой 5-10 м/сек. Атмосферное давление во вторник составит 742 мм рт. ст. В среду оно несильно изменится и поднимется до 743 мм рт. ст.» – заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
Ранее прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что 30-градусной жары больше не будет в этом году в Москве.
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