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Синоптик Позднякова спрогнозировала дождливую неделю в Москве

05 августа 2024, 18:13
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в течение этой недели в Москве ожидаются дожди.
«Хотя активных атмосферных фронтов на этой неделе не ожидается, все-таки будут дожди от небольших до умеренных. Единственный день без осадков – это пятница, 9 августа», – отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Синоптик Александр Ильин также подтвердил информацию о дождливой неделе в Москве, добавив, что завтра, 6 августа, температура воздуха в Москве будет 23-25°C.



«Ветер будет северо-западный, силой 5-10 м/сек. Атмосферное давление во вторник составит 742 мм рт. ст. В среду оно несильно изменится и поднимется до 743 мм рт. ст.» – заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

Ранее прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что 30-градусной жары больше не будет в этом году в Москве.

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В ходе рейда «Ребёнок в автомобиле» в Павловском Посаде нашли одно нарушение
05 августа 2024, 18:32

Фото: Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Павлово-Посадском городском округе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребёнок в автомобиле». Целью было предотвратить нарушение правил перевозки детей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Автоинспекторы останавливали автомобили, рассказывали водителям о необходимости использовать детские удерживающие устройства, о том, как правильно установить детское кресло и о тяжёлых последствиях, к которым приводит неправильная перевозка малышей. В большинстве случаев ДТП детское кресло спасает ребёнку жизнь. Инспекторы вручили каждому водителю памятки.
«Нахождение в автомобиле ребёнка в специальном удерживающем кресле — одно из главных требований Правил дорожного движения к перевозке детей до 12 лет. К сожалению, многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая, что ценой такой беспечности может стать детская жизнь», – отметили в ГАИ.
По данным администрации муниципалитета, за время проведения профилактического мероприятия было выявлено всего одно нарушение правил перевозки детей в автомобиле.

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#подмосковье
#московская область
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Суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 5 миллионов рублей
05 августа 2024, 18:32

Фото: iStock/AnnaStills

Таганский районный суд Москвы сегодня, 5 августа, оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 5 миллионов рублей. Соответствующее сообщение разместила в своем тг-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Компанию признали виновной в неисполнении предписаний Роскомнадзора, следует из публикации.
Сообщается, что Twitch совершила административное правонарушение по статье 19.7.10-4 КоАП: Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ.

Ранее этот сервис стриминга уже штрафовали. За игнорирований требований по удалению запрещенной информации Twitch получал штраф в 1 миллион рублей, а также штраф в 4 миллиона рублей за размещение недостоверной информации о ходе специальной военной операции.

До этого Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора.

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Школу в посёлке Бакшеево откроют после ремонта к началу учебного года
05 августа 2024, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Режим работы местной школы, а также строительство котельной и состояние Дома культуры обсудил с жителями посёлка Бакшеево временно исполняющий полномочия главы городского округа Шатура Николай Прилуцкий в ходе рабочего визита, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Главный вопрос, который волновал жителей, — дальнейшая судьба местной школы. Встревоженным родителям сообщили, что в этом году образовательное учреждение снова откроет двери для учеников. До 1 сентября здесь проведут необходимый ремонт канализации и кровли, а обновить пол вызвались сами родители», — говорится в сообщении.
Николай Прилуцкий также проверил ход строительства котельной: она будет обеспечивать горячей водой и отоплением местные многоквартирные дома и ряд социальных объектов. Кроме того, в посёлке планируется провести ямочный ремонт и обследовать кровлю ДК на предмет обновления. В Бакшееве также частично отреставрируют памятник воинам ВОВ, положат в сквере брусчатку и приведут в порядок контейнерные площадки.

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#памятник
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Психолог Хорс объяснил сходства трудоголиков с алкоголиками
05 августа 2024, 17:49

Фото: iStock/master1305

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что трудоголизм похож на алкоголизм.
Он отметил, что причиной трудоголизма, как алкоголизма, может быть желание человека уйти от реальности, забыться (первый забывается в работе и труде, а второй — в алкоголе).

Кроме этого, человек может стать трудоголиком из-за страха лени, уравнивания её с отдыхом.

«Трудоголик, по аналогии с алкоголиком, — это тот, кто без своей работы чувствует себя болезненно, неполноценно, тревожно. Как и у алкоголиков, которые не могут выпить, и у трудоголиков без работы начинается ломка. Трудоголики — это не те, кто воодушевлен своим делом, а те, кто без своего дела не считают себя ценными и важными. Люди, любящие труд, любят и отдохнуть», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Тем временем опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что самыми недооценёнными на рынке труда в России считаются медики и учителя.

«По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Каждый 11-й назвал недооценённым труд инженеров», — приводит RT текст исследования.

Ранее психолог Наталья Наумова заявляла, что более подвержены проблемам с психикой люди тех профессий, которым по долгу службы приходится рисковать своими жизнью или здоровьем радио спасения других.

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#профессии
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Стало известно, каким имуществом обладает директор парка «Патриот» Ахмедов
Директор парка «Патриот» владел квартирами в центре Москвы и люксовыми авто
05 августа 2024, 17:48

Фото: iStock/Serjio74

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, задержанный за мошенничество в особо крупном размере, был прописан в трёх квартирах в дорогих районах Москвы, а также покупал редкие номера для Mercedes-Benz GLK, Audi Q7 и ещё нескольких машин. Об этом пишет Mash.
По данным издания, одна из квартир Ахмедова находится на Большой Садовой улице, всего в паре минут от метро «Маяковская», вторая расположена на Левобережной у станции «Беломорская», а третья — на улице Зеленоградской, рядом с МЦД «Грачёвская» в ЗеЛАО. В этих квартирах также прописаны и дети арестованного. Кроме того, семья владеет квартирой в Нижегородской области.

Кроме того, Ахмедов за последние 10 лет приобрел Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Однако некоторые из них он продал накануне своего назначения на пост директора «Патриота».

Напомним, 6 августа силовики задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова за мошенничество в особо крупном размере. Ахмедова арестовали до 21 сентября.

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#рф
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Глава АИДТ Ветров предложил расширить возможности Пушкинской карты
05 августа 2024, 17:27

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с предложением о расширении возможностей Пушкинской карты для учеников.
Так, по его словам, нужно ввести разовое ежегодное зачисление определённой суммы на карту для тех учеников, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Такая мера направлена на поддержку семей.

«Учитывая высокую социальную актуальность, возможно, стоит дать оценку идее о разовом ежегодном зачислении определённой суммы на Пушкинскую карту для тех учеников, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, для приобретения школьных принадлежностей, формы, сменной обуви, спортивного инвентаря», — приводит RT слова Ветрова.

А с 22 по 24 августа в Москве пройдёт Международный детский культурный форум.

«В этом году к нам приедет более 2 тыс. талантливых ребят. Все они возраста от 12 до 17 лет, они приедут из всех 89 регионов, на сегодняшний день у нас уже 15 делегаций. Мы ждём наших маленьких друзей из Индии, Египта, Сербии, Белорусии, Абхазии, Южной Осетии, планируют участие ребята из Боснии и Герцеговины, Китая, Бразилии, Приднестровья, Сирии, Туркменистана, Узбекистана, Иордании и Ливии», – приводит АГН «Москва» слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Ранее исследование онлайн-школы «Точка Знаний» показало, что 64% школьников не пользуются искусственным интеллектом для учёбы.

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В Серпухове завершается ремонт школы №11
05 августа 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №11, расположенную на Центральной улице в Серпухове, капитально ремонтируют, в настоящее время работы вошли в завершающий этап, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте завершается устройство входных групп и монтаж фасадных конструкций. Ведётся обустройство инженерных коммуникаций, укладка полов, установка дверей и сантехнического оборудования. Электрическое оборудование практически смонтировано, ведутся работы п переключению на новый кабель», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории укладывают новый асфальт, устанавливают столбы для уличных фонарей и скамейки.

Все работы по капитальному ремонту школы, построенной в 1971 году, должны завершить 20 августа.

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#министерство строительного комплекса мо
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Более 1,5 тыс. подмосковных детей-сирот получили увеличенные ежемесячные выплаты
05 августа 2024, 16:29

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ежемесячные выплаты в увеличенном размере в Подмосковье получили свыше 1,5 тыс. детей-сирот. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Там напомнили, что с 1 июля в Московской области увеличен размер ежемесячного пособия на приёмных и опекаемых детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
«В регионе в приёмных семьях воспитывается 15 тыс. детей. Семьи, в которых растут дети-сироты дошкольного возраста, с этого месяца начали получать увеличенную выплату в 17 тыс. 747 рублей. Таких детей в нашей области – свыше 1,5 тыс.», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что в этом году в области также увеличили ежегодную выплату для подопечных и приёмных детей до 45 тыс. рублей

Ежемесячная выплата на приёмных детей от 1 года до 7 лет равна величине прожиточного минимума на ребёнка в Московской области и в будущем она будет индексироваться.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 660 человек
05 августа 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Свыше 660 человек переселили из аварийного жилья в девятнадцати городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«667 человек было переселено из 264 авариный помещений в Сергиево-Посадском округе, Бронницах, Шаховской, Ступине, Пушкинском округе, Шатуре, Раменском, Серпухове, Павлово-Посадском округе, Щёлкове, Волоколамске, Электрогорске, Дмитровском округе, Мытищах, Клину, Красногорске, Дубне, Зарайске и Истре», — говорится в сообщении.
Всего за неделю было расселено более 11,1 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Переселенцы получили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, кроме того, некоторым переселенцам выплатили выкупную стоимость квартир.

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#подмосковье
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