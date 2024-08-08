Синоптик Ильин допустил подтопления в Москве из-за дождей в выходные

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Синоптик Александр Ильин заявил, что в эти выходные Москву ожидают дожди и грозы, из-за чего в некоторых частях города возможны подтопления.
«Воздух в субботу днём прогреется до 23-25°C. Кратковременный дождь и грозы местами затронут западные районы Московской области. Ветер будет достаточно плотным, по силе 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Ночные температуры останутся без изменений. Ночью может выпасть от 10 до 25 мм осадков. Сильные дожди могут спровоцировать локальные подтопления в некоторых районах Москвы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также отметила, что в пятницу будут дожди, которые сохранятся и в выходные дни.
«Завтра в Москве будет больше прояснения и максимальная температура — 22-24°С. Ночи остаются довольно тёплые: по Москве — 13-15°С, по области — 11-16°С. Дневная температура в субботу — 23-25 °С, а вот в субботу и воскресенье пройдёт холодный атмосферный фронт, поэтому дневная температура — около 20°С», — добавила в беседе с RT специалист.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что 30-градусной жары больше не будет в этом году в Москве.
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Мелисса Тимофеева