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Синоптик Ильин допустил подтопления в Москве из-за дождей в выходные

08 августа 2024, 15:57
Фото: iStock/4u4me

Фото: iStock/4u4me

Синоптик Александр Ильин заявил, что в эти выходные Москву ожидают дожди и грозы, из-за чего в некоторых частях города возможны подтопления.
«Воздух в субботу днём прогреется до 23-25°C. Кратковременный дождь и грозы местами затронут западные районы Московской области. Ветер будет достаточно плотным, по силе 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Ночные температуры останутся без изменений. Ночью может выпасть от 10 до 25 мм осадков. Сильные дожди могут спровоцировать локальные подтопления в некоторых районах Москвы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также отметила, что в пятницу будут дожди, которые сохранятся и в выходные дни.



«Завтра в Москве будет больше прояснения и максимальная температура — 22-24°С. Ночи остаются довольно тёплые: по Москве — 13-15°С, по области — 11-16°С. Дневная температура в субботу — 23-25 °С, а вот в субботу и воскресенье пройдёт холодный атмосферный фронт, поэтому дневная температура — около 20°С», — добавила в беседе с RT специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что 30-градусной жары больше не будет в этом году в Москве.

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Аналитик Ульянов раскрыл, как избежать кражи данных через «ускорители» YouTube
Аналитик Ульянов рекомендовал использовать только надёжные приложения
08 августа 2024, 16:14

Фото: iStock/champpixs

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что мошенники с помощью приложений по ускорению работы видеохостинга YouTube способны украсть личные данные.
Для того, чтобы этого избежать, специалист рекомендовал внимательно изучать сами приложения и их источник.

«Если это какой-то случайный человек, непонятный аккаунт – уровень доверия должен быть околонулевым. Вы должны получить информацию хотя бы из нескольких источников, что это приложение можно скачать, им можно пользоваться, оно работает и не замечено в краже данных. В противном случае есть высокий риск нарваться на мошенников», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.

А руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров объяснил, почему работа видеохостинга объективно замедляется. Так, по его словам, дело в том, что в стране осталось мало оборудования для кэширования YouTube.

«У нас действительно осталось мало оборудования для кэширования YouTube, а отсутствие кэширования приводит к тому, что работа видеохостинга объективно замедляется. Заблокировали один сервер, все пользователи перераспределились на оставшийся, и он повис. Любая новость о том, что что-то блокирует, провоцирует мгновенный переход на блокируемый ресурс вдвое большего числа пользователей, в результате чего он действительно может перестать работать», — отметил в беседе с RT Бедеров.

Он добавил, что ещё одной возможной причиной плохой работы сервиса может быть то, что его замедляют искусственно.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России наблюдается полная приостановка работы видеохостинга YouTube.

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В Подмосковье организовали сбор гуманитарной помощи для Курской области
08 августа 2024, 16:12

Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Подмосковья»

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области организовали активисты движения «Волонтёры Подмосковья» в рамках региональной акции «Доброе дело», сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Принести необходимые товары можно в ближайший пункт сбора в своём городе, волонтеры Подмосковья соберут всё на центральном складе в Балашихе, отсортируют и оперативно доставят в Курск», — рассказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.
Жителей Подмосковья призвали приносить в пункты сбора гуманитарной помощи продукты длительного хранения и сухие пайки, медикаменты, новую одежду, средства гигиены, а также электроприборы, мелкую бытовую технику и генераторы.

Адреса пунктов сбора с графиком работы и телефонами размещены на сайте организации «Волонтёры Подмосковья».

Если к акции хотят присоединиться предприниматели, им следует написать волонтёрам на электронный адрес: info@volontermo.ru или оставить личное сообщение в волонтёрском сообществе в соцсети «ВКонтакте».

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#подмосковье
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Депутат Терентьев: все люди с инвалидностью могут вести активный образ жизни в Подмосковье
Депутат Терентьев: все инвалиды могут вести активный образ жизни в Подмосковье
08 августа 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»

Все люди с инвалидностью имеют возможность вести активный и здоровый образ жизни в Московской области. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.
Он стал гостем Второго фестиваля равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ», который прошёл в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино. Одним из организаторов выступила Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница».
«Каждый целеустремлённый человек с инвалидностью, который желает дальше жить активной жизни, имеет для этого все возможности в Московской области. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и посещайте такие мероприятия», – призвал депутат.
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»

На фестиваль пригласили людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках. Участники приехали не только из разных городов Московской области, но и из других регионов России. Одним из украшений мероприятия стал уникальный футбольный матч с участием спортсменов из Москвы и Подмосковья.
«Здесь проходят мастер-классы, соревнования по различным настольным играм. Здесь представлены технические средства реабилитации. Всё это направлено на то, чтобы люди с инвалидностью узнали, чем можно заниматься, как можно вести активный образ жизни. На фестивале состоялся уникальный матч. Это называется «футбол на электрических колясках», уникальное зрелище», – рассказал Терентьев.
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»

Кроме того, на фестивале провели показательные бои в шуточном шоу-формате между «рыцарями в доспехах» на колясках. Демонстрацию устроил «Инклюзивный клуб исторической реконструкции Verus Hospitalariis.

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#инвалиды
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#московская область
#пушкино
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Площадку для раздельного сбора мусора в Раменском откроют до конца августа
08 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Площадку «Мегабак», приспособленную для первичной сортировки поступающих отходов прямо на месте, откроют на территории Раменского городского округа в конце августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это первая площадка в Московской области, непосредственно на которой сотрудники смогут сортировать и прессовать материалы для вторичного использования. Отсортированный мусор будет распределяться по контейнерам для бумаги, стекла, пластика, бытовых приборов и так далее», — пояснил временно исполняющий полномочия главы Раменского округа Эдуард Малышев.
Он добавил, что раздельный сбор мусора позволит снизить объём отходов, которые отправляют на свалки, поможет сохранить природу и будет способствовать формированию у жителей округа ответственного отношения к окружающей среде.

Площадка «Мегабак» откроется по адресу: Раменское, улица 100-й Свирской дивизии, 48.

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#раменский городской округ
#мегабак
#раздельный сбор мусора
#отходы
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Фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ» собрал инвалидов-колясочников из нескольких регионов России
Фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ» собрал колясочников из нескольких регионов
08 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»

Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» собрал инвалидов-колясочников не только из Московской области, но и из других регионов России. Об этом рассказал председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Московской области, организатор фестиваля Игорь Гундеров.
Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино.
«Основная идея – чтобы люди с инвалидностью были максимально интегрированы. У нас здесь медали, дипломы, призы и спонсорская поддержка, много всего интересного. Но прежде всего, это общение, взаимодействие. К нам приехали инвалиды из других регионов. И вообще это единственный в России фестиваль, который проводится исключительно для инвалидов-колясочников. Мы это делаем благодаря тому, что нас поддерживают транспортом. Ни в одном регионе такого мероприятия нет», – отметил Гундеров.
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»
Для участников подготовили концертную программу, спортивные состязания и мастер-класс. Состоялся товарищеский матч по футболу на электроколясках с участием спортсменов из Москвы и Подмосковья.
«Это уже второй фестиваль. Его задача – интегрировать людей с инвалидностью в общественно-политические и спортивные процессы. Здесь открыты разные площадки, люди могут поиграть в различные спортивные игры, поучаствовать в культурной программе, пообщаться с нашими партнёрами. Московская область оказывает нам большую поддержку», – сказал организатор фестиваля.
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»

Игорь Гундеров выразил надежду на то, что в этом году фестиваль посетили не менее 200 участников.
«В прошлом году он собрал около 200 инвалидов-колясочников. Сейчас надеемся, что участников тоже будет много. Мы постарались сделать так, чтобы было интересно. У нас на выставке технических средств реабилитации представлена различные коляски, тренажёры, чтобы люди приехали и могли всё посмотреть, попробовать», – отметил глава организации.
Он добавил, что с прошлого года к работе общественной организации инвалидов «Колесница» начали подключаться и участники СВО. Они обещали приехать и на нынешний фестиваль.

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#фестиваль
#подмосковье
#пушкино
#московская область
#инвалиды
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Боксеру Двали, пострадавшему в массовой драке в Крыму, удалось сохранить глаз
SHOT: Боксеру Двали, пострадавшему в массовой драке в Крыму, сохранили глаз
08 августа 2024, 15:45

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Боксёру Дмитрию Двали, который пострадал в массовой драке в Крыму, удалось сохранить глаз. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, операция прошла в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова. Шанс, что удастся «собрать» глаз, был крайне низок, однако медики буквально сотворили чудо.

Боксеру провели сложнейшую операцию и зашили сетчатку. Точных прогнозов, как поведёт себя глаз, хирурги не дают — это станет понятно через 1–2 месяца. Отмечается, что сам спортсмен пребывает в хорошем настроении.

Двали наградят медалью «Доблесть и отвага» за то, что он заступился за парня, которого избивала толпа мужчин в Феодоссии.

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#медики
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#глаза
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Россиянам рассказали, какие постройки на участке облагаются налогом
Юрист Соловьёв: все строения с фундаментом должны регистрироваться
08 августа 2024, 15:42

Фото: iStock/Anastasia Lukashova

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил о том, что гражданин обязан зарегистрировать и платить налог за строения на участке, которые имеют фундамент, регистрацию и площадь более 50 кв. м.
«Такие строения надо легализовать в качестве объекта капитального строительства. Информация об объекте появится в едином реестре, и уже из него налоговики будут получать информацию в целях налогообложения. Но согласно ст. 407 НК РФ гражданин освобождается от уплаты налога на одну хозпостройку, если её площадь не превышает 50 кв. м», — прокомментировал в беседе с RT специалист.

До этого специалисты Росреестра напоминали, что при разводе супруги жильё, нажитое в браке, делят поровну, даже если право собственности оформлено на одного из супругов.

«Достаточно представить документ, подтверждающий, что на момент приобретения недвижимости супруги состояли в зарегистрированном браке. Такая запись защитит второго супруга от возможных недобросовестных действий титульного собственника в случае развода. Если он, например, не дожидаясь раздела имущества, захочет продать квартиру и оставить все деньги себе. При наличии в ЕГРН записи о втором собственнике сделать это не получится», — приводит «Сiбдепо» сообщение специалистов.

Ранее Иван Соловьёв заявлял, что за запуск дрона в запрещённых местах наступает административная ответственность в виде штрафа.

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#закон
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Российские студенты разработали онлайн-шоурум с 3D-печатью
08 августа 2024, 15:27

Фото: iStock/Sergantstar

Студенты Кемеровского государственного университета разработали онлайн-шоурум с возможностью создания уникальных нарядов на 3D-принтере.
«Предполагается, что в онлайн-шоуруме пользователь сможет не только выбрать наряд из готовых вариантов и доработать его на свой вкус, но и полностью создать одежду с нуля самостоятельно или с помощью нейросети. В основе разработки лежат технология печати одежды на 3D-принтере и специально созданная для этого ткань», — пояснил в беседе с RT лидер проекта, студент КГУ Евгений Коржов.

До этого сообщалось, что в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» все желающие смогут увидеть успехи страны в области покорения космоса в локации «Планетарная станция». Как передают «Известия», гости узнают и о влиянии микрогравитации на человеческий организм на примере медуз, рыб и амфибий в аквариумах и террариумах.

Ранее сообщалось, что в России стартовала регистрация на третий сезон проекта «Начни игру», где участников ждёт конкурс на треке «Создатель игр».

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#космос
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«Атака мертвецов»: как русские солдаты с кровавой пеной у рта и пузырящейся кожей отстаивали Осовец
08 августа 2024, 15:15

Фото: istockphoto/bruev

В истории мировых конфликтов существует множество эпических сражений, которые оставили яркий след в памяти людей. 109 лет назад, 6 августа 1915 года произошло одно из самых известных событий Первой мировой войны — «Атака мертвецов». Контратака 13-й роты 226-го Землянского полка при защите крепости Осовец остается одним из ключевых моментов истории военных действий на Восточном фронте. Подробнее о деталях столкновения, переросшего в легенды — в материале «Радио 1».

Крепость Осовец: история сооружения


Крепость Осовец, находящаяся в 50 км от белорусского города Белосток, была заложена в 1795 году после присоединения польских земель к Российской империи. Это сооружение создавалось с целью защиты транспортного коридора между реками Неман и Висла — Нарев и Буг, охватывающего ключевые стратегические маршруты Петербург — Берлин и Петербург — Вена. Строительство различных укреплений на территории крепости и в её окрестностях продолжалось более ста лет. Первые вооружённые конфликты, касающиеся Осовца, начали развиваться в сентябре 1914 года, когда к крепости подошли войска 8-й германской армии.

Осовец играл критически важную роль в системе обороны известного «Польского мешка», который находился погружённым на запад и был уязвим с северной и южной сторон в пределах Царства Польского. Миновать крепость было невозможно, так как на севере и юге находились непроходимые болота, и единственным путем германского командования к дальнейшему продвижению было её захват.

Несмотря на значительное численное превосходство и наличие тяжёлой артиллерии, немцам не удалось захватить крепость. После нескольких неудачных артиллерийских атак германское командование решило использовать не только традиционную артиллерию, но и химические вещества. На германских позициях недалеко от Осовца было размещено 30 батарей с газобаллонным оборудованием. В 4 часа утра 6 августа 1915 года, дождавшись подходящего ветра, они начали выпускать хлорный газ.

Фото: istockphoto/Maurizio Fabbroni

В результате его действие распространилось на расстояние до 20 км, оставаясь эффективным на глубину до 12 км и поднимаясь на высоту до 12 м. Будучи уверенным в скором поражении наших солдат, противник даже отправил к крепости свои похоронные команды для утилизации тел. Однако, когда германские войска приблизились к русским позициям, выжившие защитники из 13-й роты и часть бойцов 8-й роты (всего чуть больше ста человек) провели контратаку со штыками.

По свидетельствам очевидцев, их внешний вид был ужасен — многие получили ранения от осколков, контузий и от воздействия газа. Некоторые из них кашляли и отхаркивались, а лица были перевязаны окровавленными тряпками. Тем не менее русские, полные ярости, бросились на врага. Тысячи немцев оказались в ужасе от устрашающего зрелища и начали в панике убегать, многие из них падали под ударами штыков и пуль русских солдат.

Спасение русских солдат


Преподаватель истории Орехово-Зуевской школы №16, победитель конкурса «Учитель года» Дмитрий Лутовинов рассказал в беседе с «Радио 1» как солдаты русской армии спасались от удушающего газа. По его словам, газовые атаки в то время были редкостью и только начинали использоваться.

«Впервые крупномасштабно они были применены 22 апреля 1915 года при Ипре на Западном фронте, тогда погибло от 5 до 15 тысяч человек. Потом вещество на основе хлора стали называть иприт. Логично если есть отравляющее вещество, значит должна быть защита от него. Однако на тот момент фактического применение снарядов с отравляющими веществами было запрещено Гаагскими соглашениями 1899 года», — отметил эксперт.

Производство противогазов и их разработка перед Первой мировой войной была приостановлена, поэтому у защитников Осовца не было средств защиты, так же как и у немецких военных.

«При атаке крепости Осовец немецкое командование обошло запреты Гаагских соглашений. Хлор не выстреливали снарядами, а выпускали из баллонов. Для защиты от газа немецкие военные использовали ватно-марлевые повязки — солдаты смачивали их специальным составом, однако такая повязка не могла полноценно защитить ни органы дыхания, ни глаза. У солдат русской армии защита была еще проще, они использовали портянки, смоченные водой или мочой, потому что мочевина лучше, чем вода способствует защите от хлора», — рассказал историк.

Газовая атака нанесла защитникам крепости ужасные увечья и химические ожоги. При дыхании они хрипели, изо рта выделялась кровавая пена, а кожа на руках лицах пузырилась. Истощенные и отравленные, герои крепости Осовец пошли в атаку с одной лишь задачей — сломить врага. Не было тех, кто замедлял шаг, и не существовало отдельных героев — подразделение двигалось единым целым, объединенное единственной идеей, одной мыслью: отдать жизнь, но обязательно отомстить врагу, который их отравил.

Фото: istockphoto/bruev

Отступление из Польши


К сожалению, героизм защитников крепости не увенчался успехом. Еще в мае 1915 года, задолго до известных событий в Осовце, германо-австрийские войска смогли преодолеть русский фронт в Галиции. Чтобы избежать окружения, русская армия была вынуждена начать общее отступление из Галиции и Польши. Решение о капитуляции Осовецкой крепости спасло защитников от второй газовой атаки, подготовка к которой уже шла полным ходом, но немцы обнаружили, что противника перед ними нет.

К 23 августа 1915 года в крепости остались только две роты сапёров, инженеры гарнизона и небольшое число артиллеристов. Все укрепления четырех фортов были заминированы пироксилином, который хранился в больших количествах в крепости. Оставшиеся четыре 150-мм пушки вели огонь, создавая видимость присутствия артиллерии. В 19:00 сапёры подожгли сооружения, а в 20:00 последние защитники Осовца привели в действие заряды, заложенные в укреплениях, и начали отступление.

Атака мертвецов продемонстрировала всему миру стойкость и храбрость защитников крепости. Этот героизм не только поднял моральный дух союзных сил, но и сыграл решающую роль в развитии войны, доказывая, что даже в самых тяжелых обстоятельствах возможно выстоять. Это пример величайшего подвига, который стал символом несломленной воли и доблести и всегда будет вдохновлять новые поколения на верность Родине и защиту её интересов.

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