«Надо больше работать»: Онищенко раскритиковал 11-дневные новогодние каникулы
Академик Онищенко предложил пересмотреть праздничные выходные
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко раскритиковал длинные новогодние каникулы и предложил пересмотреть подход к праздникам в России.
В беседе с Life.ru Онищенко поддержал идею введения шестидневной рабочей недели для ведущих отраслей экономики.
«11 дней Нового года — это не праздник: 1 января, 7-е — Рождество — праздники. Всё остальное — это абсолютно неуместное времяпрепровождение, развлечение», — высказался академик.При этом майские праздники он оценил положительно. Политик отметил, что сейчас Россия занимает четвёртое место в мире по объёму экономики и может претендовать на третье.
«Нам надо всё-таки больше работать. Надо сегодня включать наш трудовой потенциал, чтобы мы прицепились к очередной трансформации экономики, вышли с плюсом, были победителями. Сегодня мы четвёртая экономика в мире. Вполне можно представить себя и на третьем месте», — подчеркнул он.При этом Онищенко заявил, что речь не идёт о принудительной интенсификации труда для всех категорий граждан.