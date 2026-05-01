Стало известно, когда москвичам стоит ждать самых холодных ночей в начале мая

01 мая 2026, 11:52

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается от +2 ночью до +17 днём

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила о погоде в Москве на ближайшие дни. По словам эксперта, погода в столице улучшается.





В беседе с RT специалист заявила, что 1 мая сильных осадков не ожидается, а дневная температура сохранится в диапазоне +8…+9 °C. При этом среднесуточная температура останется на 5–6 °C ниже нормы для начала мая.

«В субботу и воскресенье погоду будет определять уже антициклон, атмосферное давление — высокое. При переменной облачности осадков не ожидается. Предстоящая ночь будет относительно прохладной — 0...+2 °C. А дневная температура завтра +12...+14 °C. В воскресенье ночная температура +5...+7 °C, дневная температура уже где-то +15...+17 °C», — добавила Позднякова.