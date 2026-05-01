Стало известно о новых требованиях ГОСТа к электронным сигаретам
Депутат Метелев: ГОСТ запретил на упаковках вейпов фрукты, игрушки и мультгероев
Новые требования ГОСТа запрещают размещать на упаковках вейпов изображения фруктов, игрушек, мультипликационных героев и любые другие элементы, которые могут привлекать детей. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.
В беседе с RT депутат отметил, что продавцы вейпов долгое время пользовались отсутствием чётких ограничений.
«Продавцы вейпов этим пользовались, поэтому искусно встраивали в оформление этих упаковок то, что привлекало внимание. Даже какие-то игры (размещали на вейпах — прим. ред.). Теперь всё это запрещено», — подчеркнул Метелев.Парламентарий добавил, что новые правила ГОСТа предусматривают и другие изменения. На всех вейпах появится крупная надпись о вреде курения. Сами упаковки станут «безликими и некрасивыми», как выразился глава комитета. При этом Метелев предупредил, что товары, которые нарушают требования нового ГОСТа, сотрудники будут изымать из продажи.