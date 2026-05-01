Стало известно о новых требованиях ГОСТа к электронным сигаретам

01 мая 2026, 10:06

Депутат Метелев: ГОСТ запретил на упаковках вейпов фрукты, игрушки и мультгероев

Новые требования ГОСТа запрещают размещать на упаковках вейпов изображения фруктов, игрушек, мультипликационных героев и любые другие элементы, которые могут привлекать детей. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.





В беседе с RT депутат отметил, что продавцы вейпов долгое время пользовались отсутствием чётких ограничений.

«Продавцы вейпов этим пользовались, поэтому искусно встраивали в оформление этих упаковок то, что привлекало внимание. Даже какие-то игры (размещали на вейпах — прим. ред.). Теперь всё это запрещено», — подчеркнул Метелев.