«Надо называть вещи своими именами»: депутат Милонов призвал отказаться от термина «гражданский брак»

Фото: iStock/fizkes
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал прекратить использовать термин «гражданский брак», когда речь идёт о сожительстве мужчины и женщины. Парламентарий подчеркнул, что в России есть только два вида брака.
«Надо называть вещи своими именами и не использовать термин "гражданский брак". Брак, регистрируемый в ЗАГСе, – это и есть гражданский брак. Есть брак церковный, есть – гражданский, других браков у нас нет», – заявил депутат в беседе с «Татар-информ».При этом сожителей Милонов призвал называть корректно, а именно, «любовниками».
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец назвала сожительство «крайностью». Она отметила, что в такой ситуации люди могут запросто менять партнёров каждую неделю.
Читайте также:
Депутат Милонов назвал сожительство без брака «аморальным»
Депутат Милонов рассказал, как можно сократить количество разводов
«Тюремные романы, беременности и промискуитеты всякие»: Милонов взялся за телеканал Ю
Анастасия Чинкова