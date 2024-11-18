«Надо присматриваться»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 18 по 24 ноября

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В сфере карьеры с середины недели надо провести переоценку достижений и целей. Благоприятно проводить анализ текущей ситуации, соотносить ее со своим прошлым и будущей возможной перспективой. Это поможет наметить верный путь и в дальнейшем чувствовать себя уверенней. В любви важно не запутаться в чувствах. Лучше сознательно обращать своё внимание на приятные стороны жизни, на положительные моменты, отмечать красоту друг друга и быть добрыми. В вопросах здоровья необходимо беречь себя от эмоциональной уязвимости и не воспринимать всё слишком буквально.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо присматриваться. Постепенно он увидит то, что раньше он не замечал.
Тельцу важно находиться среди настоящих друзей и надёжных партнёров. Капризы лучше на этой неделе себе не позволять.
Близнецов ждут полезные встречи и обсуждение важных для них вопросов. Обещания им лучше давать осмотрительно.
Рак почувствует новизну и приободрится. Свои тайны ему надо тщательно хранить и не делиться ни с кем сокровенным.
Льву любимое дело поднимет настроение. В личной жизни благоприятно флиртовать и быть романтичным.
Деве нельзя унывать. Ей надо немного отступить и позволить себе полноценный отдых. Самокритику нужно совсем исключить.
Весам надо вращаться в обществе, обмениваться идеями, мнениями и приятными впечатлениями.
Скорпиону поможет серьёзность и весь его предыдущий жизненный опыт. Путаница в эмоциях перейдет в гармоничные чувства и в уверенность в себе.
Стрелец осознает своё счастье и будет радоваться. Силы ему надо направить на воплощение желаний.
Козерогу нужно ориентироваться на сотрудничество и быть общительным. Он сможет наладить важные деловые взаимоотношения.
Водолей благодаря усилиям воли воплотит то, что давно планировал. Перед ним откроются новые горизонты.
Рыбам важно быть повнимательнее к деталям. Им хорошо логически рассуждать, соблюдать пунктуальность, аккуратность.
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Овну надо присматриваться. Постепенно он увидит то, что раньше он не замечал.
Тельцу важно находиться среди настоящих друзей и надёжных партнёров. Капризы лучше на этой неделе себе не позволять.
Близнецов ждут полезные встречи и обсуждение важных для них вопросов. Обещания им лучше давать осмотрительно.
Рак почувствует новизну и приободрится. Свои тайны ему надо тщательно хранить и не делиться ни с кем сокровенным.
Льву любимое дело поднимет настроение. В личной жизни благоприятно флиртовать и быть романтичным.
Деве нельзя унывать. Ей надо немного отступить и позволить себе полноценный отдых. Самокритику нужно совсем исключить.
Весам надо вращаться в обществе, обмениваться идеями, мнениями и приятными впечатлениями.
Скорпиону поможет серьёзность и весь его предыдущий жизненный опыт. Путаница в эмоциях перейдет в гармоничные чувства и в уверенность в себе.
Стрелец осознает своё счастье и будет радоваться. Силы ему надо направить на воплощение желаний.
Козерогу нужно ориентироваться на сотрудничество и быть общительным. Он сможет наладить важные деловые взаимоотношения.
Водолей благодаря усилиям воли воплотит то, что давно планировал. Перед ним откроются новые горизонты.
Рыбам важно быть повнимательнее к деталям. Им хорошо логически рассуждать, соблюдать пунктуальность, аккуратность.
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Анастасия Бондарева