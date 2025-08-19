Надорванный паспорт стоил россиянину концерта Limp Bizkit и 60 тысяч рублей
Житель России не попал на концерт группы Limp Bizkit в Алматы из-за повреждённого документа. В результате он потерял средства, потраченные на авиабилеты и мероприятие. Подробности сообщает Telegram-канал «SHOT».
42-летний Сергей Баев заранее приобрёл билеты на выступление известной группы, а также авиаперелёт из Новосибирска авиакомпанией S7 Airlines. Однако на регистрации в аэропорту вылета ему отказали в допуске на борт. Причиной стало повреждение одной из страниц паспорта.
Как сообщили в авиакомпании, эксплуатация повреждённого паспорта является нарушением установленных правил. В S7 Airlines отметили, что не могли допустить пассажира на рейс, поскольку его развернули бы на паспортном контроле в Казахстане.
По словам мужчины, общая стоимость билетов на концерт, перелёт и бронь отеля составила 60 тысяч рублей. Он направил жалобу перевозчику для решения вопроса о возмещении расходов.
