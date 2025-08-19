Надорванный паспорт стоил россиянину концерта Limp Bizkit и 60 тысяч рублей

19 августа 2025, 17:45

Авиакомпания отказала пассажиру в вылете из-за повреждённого паспорта

Фото: Istock/Natalia Rusanova

Житель России не попал на концерт группы Limp Bizkit в Алматы из-за повреждённого документа. В результате он потерял средства, потраченные на авиабилеты и мероприятие. Подробности сообщает Telegram-канал «SHOT».