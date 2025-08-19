На МКАД выпавшего при столкновении водителя насмерть сбил грузовик
19 августа в восточной части Московской кольцевой автодороги случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой гибель человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
По предварительной информации, на 6-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и дорожный погрузчик. От сильного удара водитель погрузчика оказался выброшенным на проезжую часть.
Несчастный случай усугубился тем, что водитель следующего за ним «КамАЗа» не успел среагировать и затормозить, в результате чего сбил выпавшего человека. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Следователи выясняют все детали и обстоятельства случившегося.
