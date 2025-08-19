На МКАД выпавшего при столкновении водителя насмерть сбил грузовик

19 августа 2025, 14:40

На МКАД произошло смертельное ДТП с участием грузовика и погрузчика

Фото: Istock/Mikhail Yakovlev

19 августа в восточной части Московской кольцевой автодороги случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой гибель человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.