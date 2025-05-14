«Наговорил, не подумав»: Муфтий Аббясов осудил Мухутдинова за поддержку курьеров-бунтарей

Рушан Аббясов (Фото: телеграм-канал @rushan_abbasov)
Московские курьеры начали отказывать в доставке «харамных» блюд. Работники службы доставки указывают, что не смогут привезти недозволенные с точки зрения ислама продукты, в частности блюда из свинины.
Эта история вызвала большие споры в обществе. Так, муфтий Подмосковья Денис Мухутдинов поддержал отказ курьеров доставлять «харамные» продукты, отметив, что грехом считается любая причастность к нарушениям религиозных запретов, и доставка свинины покупателю-немусульманину не является исключением.
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов в беседе с «Радио 1» отказался вступать в «полемику, чтобы не сделать еще хуже».
Муфтий заявил, что Денис Мухутдинов поднял накал страстей в обществе, за что сам теперь должен отвечать.
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Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов в беседе с «Радио 1» отказался вступать в «полемику, чтобы не сделать еще хуже».
«Он заварил это, поэтому пусть отвечает за то, что наговорил, не подумав. Я принципиально не буду вступать в эту полемику, чтобы хуже не сделать. Мы видим, что пишут в комментариях. Главная структура от него открещивается, то есть не дает никаких комментариев. Пускай он дальше и разбирается», — прокомментировал он.
Муфтий заявил, что Денис Мухутдинов поднял накал страстей в обществе, за что сам теперь должен отвечать.
«А то, что наше Духовное управление использовали — это некомпетентность журналистов, которые не проверяют информацию, а потом распространяют ее, и дело сказывается на межнациональных, межрелигиозных отношениях. Поэтому я не буду комментировать ни за, ни против», — сообщил Аббясов.
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Анастасия Панченко