СПЧ: поддержавшего многоженство муфтия Гайнутдинова могут наградить орденом

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Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени может получить поддержавший многоженство муфтий Равиль Гайнутдинов, написал в Telegram-канале член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.
«Хочется напомнить, что именно возглавляемая Равилем Гайнутдиновым религиозная организация дала нашей стране самое большое количество экстремистов, ее духовных лидеров, о чем недавно был уведомлен Следственный комитет», — гласит публикация.Кабанов добавил, что авторы предложения мотивировали свою идею 65-летним юбилеем председателя Духовного управления мусульман.
Перед этим в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий рекламу, пропагандирующую многоженство.
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Никита Кротов