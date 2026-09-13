Наговорили и налистали на 1,2 млн рублей: в Махачкале побит рекорд по штрафам за телефон за рулем

13 сентября 2026, 13:23

В Махачкале водители за сутки получили 810 штрафов за телефоны за рулем

Фото: Istock / perfectlab

Водители Махачкалы за один день получили сразу 810 штрафов за использование мобильных телефонов за рулем. В общей сложности нарушений набралось примерно на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает Mash.