Наговорили и налистали на 1,2 млн рублей: в Махачкале побит рекорд по штрафам за телефон за рулем
Водители Махачкалы за один день получили сразу 810 штрафов за использование мобильных телефонов за рулем. В общей сложности нарушений набралось примерно на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает Mash.
Сотрудники Госавтоинспекции устроили масштабные рейды по всему городу. Инспекторы подъезжали к автомобилям, фиксировали водителей, которые держали телефон в руках во время движения, на видео, а затем останавливали нарушителей и оформляли штраф в размере 1500 рублей.
Если автомобилисты начинали спорить и отрицать нарушение, им показывали запись с момента, когда они пользовались телефоном за рулем. Вдобавок инспекторы раздавали памятки, напоминающие об опасности такой привычки: даже несколько секунд, проведенных с телефоном в руках, повышают риск ДТП.
Однако, судя по количеству оформленных нарушений, предупреждения водителей не слишком убедили. До этого своеобразный рекорд принадлежал Москве — за один день там зафиксировали 763 случая использования телефона за рулем. Сумма штрафов составила около 1,1 млн рублей.
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