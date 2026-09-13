Мужчина похитил восемь килограммов замороженной камбалы, а затем испугался и вернул

13 сентября 2026, 13:08

Петербуржец украл восемь килограммов камбалы и вернул ее в ресторан

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Санкт-Петербурге мужчина вынес из ресторана восемь килограммов замороженной рыбы, а затем вернул ее. Об этом пишет «Лента.ру».