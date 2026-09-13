Мужчина похитил восемь килограммов замороженной камбалы, а затем испугался и вернул
В Санкт-Петербурге мужчина вынес из ресторана восемь килограммов замороженной рыбы, а затем вернул ее. Об этом пишет «Лента.ру».
Как сообщает издание, все произошло в ночь на 5 сентября. Нетрезвый мужчина проник на кухню ресторана «Шаляпин», достал из морозильной камеры восемь килограммов камбалы и скрылся.
Спустя сутки в заведение приехал курьер с термосумкой, в которой находилась похищенная рыба и записка от злоумышленника. В послании мужчина сознался в краже и пояснил, что, протрезвев, осознал свой поступок и решил вернуть украденное.
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