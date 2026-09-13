Мужчина оставил умирать беспомощную мать-пенсионерку на две недели
В Великобритании 56-летнего Стюарта Ирвина приговорили к шести с половиной годам тюремного заключения за жестокое обращение с матерью, которая скончалась в результате длительного пренебрежения. Об этом сообщает The Sun.
Трагедия произошла в июле 2023 года: 75-летняя Вероника Ирвин упала в ванной и провела на полу две недели. Ее сын вызвал скорую помощь только тогда, когда кожа женщины начала синеть. К моменту прибытия медиков пенсионерка находилась без сознания, была истощенной и зараженной насекомыми.
Пострадавшую экстренно госпитализировали, однако спустя несколько часов она скончалась. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стали переохлаждение и запущенные пролежни.
В ходе разбирательства в Королевском суде Карлайла выяснилось, что Ирвин, несмотря на состояние матери, продолжал вести привычный образ жизни: покупал алкоголь и снимал деньги с ее банковского счета. В свою защиту мужчина заявил, что женщина сама отказывалась от помощи, однако суд счел, что он сознательно оставил ее в опасности. Стюарта Ирвина признали виновным и приговорили к лишению свободы.
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