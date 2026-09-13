Мужчина оставил умирать беспомощную мать-пенсионерку на две недели

13 сентября 2026, 12:12

The Sun: Англичанин получил 6,5 года за жестокое обращение с матерью

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Великобритании 56-летнего Стюарта Ирвина приговорили к шести с половиной годам тюремного заключения за жестокое обращение с матерью, которая скончалась в результате длительного пренебрежения. Об этом сообщает The Sun.