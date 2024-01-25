Награжденный медалью «За отвагу» боец СВО обвинил полицейских в избиении

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В Краснодарском крае вернувшийся из зоны специальной военной операции мужчина обвинил сотрудников полиции в избиении. Об этом россиянин рассказал телеграм-каналу «Краснодар Телетайп».
Как утверждает участник спецоперации, он вернулся с фронта 16 января. Спустя 2 дня полицейские якобы остановили его с другом в поселке Афипский. Мужчина заявил, что сотрудники правоохранительных органов начали оскорблять его. Когда мужчина спросил о правомерности их действий, его повалили на землю, избили и надели наручники.
Затем его доставили в отделение полиции и, как утверждает россиянин, там продолжили избивать.
«Сорвали с меня медаль «За отвагу», бросили на пол», — заявил он.Официальных комментариев от главка МВД России пока не было.
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