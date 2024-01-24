В Москве госпитализировали 14-летнюю фигуристку, ударившуюся головой о лёд

Фото: iStock/vkovalcik
В Москве юная фигуристка Марию Симонову экстренно госпитализировали после неудачной поддержки на льду, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 14-летняя Симонова вместе с партнёром участвовала во Всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».
На кадрах, которые публикует Mash, видно, что девушка сорвалась с поддержки, упала на лёд и сильно ударилась головой. Однако, несмотря на это, фигуристка поднялась на ноги и докатала свою программу.
После окончания турнира спортсменку экстренно госпитализировали. При этом, какую именно травму получила Симонова — пока что не сообщается.
Читайте также:
Фигурист Сёренсен отказался от чемпионата Канады из-за обвинений в изнасиловании
Фигуристка Косторная сказала дизайнеру, что костюмы оплачивает Федерация
Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как врач потушила сигарету об ее спину
На кадрах, которые публикует Mash, видно, что девушка сорвалась с поддержки, упала на лёд и сильно ударилась головой. Однако, несмотря на это, фигуристка поднялась на ноги и докатала свою программу.
Читайте также:
Фигурист Сёренсен отказался от чемпионата Канады из-за обвинений в изнасиловании
Фигуристка Косторная сказала дизайнеру, что костюмы оплачивает Федерация
Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как врач потушила сигарету об ее спину
Евгения Парфентьева