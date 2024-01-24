Петербурженку, убившую восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО

Фото: iStock/Igor Vershinsky
Жительницу Санкт-Петербурга, которая до смерти задушила свою восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Напомним, ранее стало известно, что 18 ноября 23-летняя жительница Петербурга никак не могла успокоить свою плачущую восьмимесячную дочь. В результате, она до смерти задушила ребёнка подушкой, а затем уехала к знакомому.
Два дня спустя, она вызвала полицию и заявила, что просила посидеть с ребёнком свою приятельницу, а вернувшись домой обнаружила тело своей дочери.
Женщину задержали, на допросе она созналась в содеянном.
24 января Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемую в следственный изолятор на два месяца.
Читайте также:
Убившая восьмимесячную дочь петербурженка объяснила свой поступок
В Нижегородской области мать бросила трехмесячную дочь головой об пол
РЕН ТВ: В Москве мужчина напился и избил годовалую дочь, полиция начала проверку
Два дня спустя, она вызвала полицию и заявила, что просила посидеть с ребёнком свою приятельницу, а вернувшись домой обнаружила тело своей дочери.
24 января Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемую в следственный изолятор на два месяца.
Читайте также:
Убившая восьмимесячную дочь петербурженка объяснила свой поступок
В Нижегородской области мать бросила трехмесячную дочь головой об пол
РЕН ТВ: В Москве мужчина напился и избил годовалую дочь, полиция начала проверку
Евгения Парфентьева