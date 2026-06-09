Найден простой и неожиданный способ стать счастливее

09 июня 2026, 11:00

Нейробиолог Асенсио: Ходьба снижает стресс и повышает уровень спокойствия

Фото: iStock/Maryviolet

Нейробиолог Ана Асенсио заявила, что ходьба помогает чувствовать себя счастливее. Об этом сообщает HuffPost.