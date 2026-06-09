Найден простой и неожиданный способ стать счастливее
Нейробиолог Асенсио: Ходьба снижает стресс и повышает уровень спокойствия
Нейробиолог Ана Асенсио заявила, что ходьба помогает чувствовать себя счастливее. Об этом сообщает HuffPost.
По словам специалиста, счастье складывается из многих вещей. Она отнесла к ним привязанность, отношения, полноценный отдых и привычку двигаться. Женщина подчеркнула, что важна не навязчивая нагрузка, а движение с заботой о себе.
Асенсио добавила, что во время ходьбы в мозге улучшается работа нейронов и связь между ними. Такая физическая активность улучшает настроение, снижает стресс и повышает уровень спокойствия. Она отметила, что ходьба имеет для здоровья не меньшее значение, чем сон.
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