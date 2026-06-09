Достижения.рф

Найден простой и неожиданный способ стать счастливее

Нейробиолог Асенсио: Ходьба снижает стресс и повышает уровень спокойствия
Фото: iStock/Maryviolet

Нейробиолог Ана Асенсио заявила, что ходьба помогает чувствовать себя счастливее. Об этом сообщает HuffPost.



По словам специалиста, счастье складывается из многих вещей. Она отнесла к ним привязанность, отношения, полноценный отдых и привычку двигаться. Женщина подчеркнула, что важна не навязчивая нагрузка, а движение с заботой о себе.

Асенсио добавила, что во время ходьбы в мозге улучшается работа нейронов и связь между ними. Такая физическая активность улучшает настроение, снижает стресс и повышает уровень спокойствия. Она отметила, что ходьба имеет для здоровья не меньшее значение, чем сон.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0