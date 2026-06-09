Юрист раскрыл, считается ли нарушением открытый до оплаты товар
Юрист Манько: покупатели могут вскрыть товар в магазине до оплаты на кассе
Покупатели могут открыть товар и употребить его до оплаты, если они собираются сразу идти к кассе и рассчитаться за покупку. Об этом рассказал юрист Александр Манько.
Юрист уточнил, что договор купли-продажи считается заключенным после выдачи кассового чека. Тем не менее учитывается не только факт оплаты, но и общее поведение покупателя.
«Если вы взяли товар, вскрыли его по необходимости — жажда, диабет, плачущий ребенок – и сразу направляетесь к кассе, состава правонарушения нет. Закон на стороне разумного покупателя. Действуйте честно, сохраняйте чеки — и ни один охранник не испортит вам перекус», — пояснил Манько в разговоре с изданием «Абзац».
Тем временем преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин подчеркнул специально для RT, что закон не содержит прямого запрета на вскрытие заводской упаковки в торговом зале. Но покупатель получает право собственности на товар после оплаты.
«До этого момента продукт принадлежит магазину. Выпить воду и подойти с пустой тарой к кассе для оплаты закон не запрещает, поскольку волеизъявление на приобретение подтверждается фактом передачи денег», — отметил эксперт.
По его словам, проблемы могут начаться только в случае, если человек соберется уйти из магазина, не оплатив товар. При этом надписи в супермаркетах о запрете вскрытия упаковки юридической силы закона не имеют, заключил Палюлин.