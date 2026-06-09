Юрист раскрыл, считается ли нарушением открытый до оплаты товар

09 июня 2026, 10:41

Юрист Манько: покупатели могут вскрыть товар в магазине до оплаты на кассе

Фото: iStock/monticelllo

Покупатели могут открыть товар и употребить его до оплаты, если они собираются сразу идти к кассе и рассчитаться за покупку. Об этом рассказал юрист Александр Манько.





Юрист уточнил, что договор купли-продажи считается заключенным после выдачи кассового чека. Тем не менее учитывается не только факт оплаты, но и общее поведение покупателя.





«Если вы взяли товар, вскрыли его по необходимости — жажда, диабет, плачущий ребенок – и сразу направляетесь к кассе, состава правонарушения нет. Закон на стороне разумного покупателя. Действуйте честно, сохраняйте чеки — и ни один охранник не испортит вам перекус», — пояснил Манько в разговоре с изданием «Абзац».

«До этого момента продукт принадлежит магазину. Выпить воду и подойти с пустой тарой к кассе для оплаты закон не запрещает, поскольку волеизъявление на приобретение подтверждается фактом передачи денег», — отметил эксперт.