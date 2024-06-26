Жители стран БРИКС зададут вопросы космонавтам благодаря проекту RT с Роскосмосом

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Телеканал RT и корпорация «Роскосмос» запустили совместный международный проект. Благодаря ему жители трёх континентов и пяти стран БРИКС, – России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки — смогут задать вопросы космонавтам, работающим сейчас на борту МКС.