Жители стран БРИКС зададут вопросы космонавтам благодаря проекту RT с Роскосмосом

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Телеканал RT и корпорация «Роскосмос» запустили совместный международный проект. Благодаря ему жители трёх континентов и пяти стран БРИКС, – России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки — смогут задать вопросы космонавтам, работающим сейчас на борту МКС.
«Первая серия проекта выйдет в нашей группе в соцсети VK. Подписывайтесь на страницу RT и следите за анонсом в нашем Telegram-канале. Вопросы можно прислать на электронную почту starbound@rttv.ru. Космонавты ответят на них с орбиты», – говорится в сообщении RT.За самые интересные вопросы будут вручены призы. А автора лучшего вопроса пригласят на космодром, где он сможет понаблюдать за стартом ракеты.
Ранее в интернете появились тизерные ролики RT. Так, в соцсетях разошлось видео с гуляющим по Москве космонавтом. Видели его и в Дели. Там это видео стало вирусным, набрав более 8 млн просмотров.
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