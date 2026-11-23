23 ноября 2026, 21:10

RSNA: избыточный жир вокруг органов может быть связан с риском болезни Альцгеймера

Фото: iStock/LightFieldStudios

Избыточный жир в области живота и сбои обмена веществ могут быть связаны с изменениями в мозге, которые характерны для болезни Альцгеймера. Такой вывод сделали исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты своей работы они представили на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA).