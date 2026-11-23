Найдена неочевидная связь веса с болезнью Альцгеймера
Избыточный жир в области живота и сбои обмена веществ могут быть связаны с изменениями в мозге, которые характерны для болезни Альцгеймера. Такой вывод сделали исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты своей работы они представили на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA).
В эксперименте участвовали 92 человека 40-60 лет без проблем с памятью и мышлением. У них измерили жир на животе, объем мышц бедер, холестерин и обмен сахара, а затем просканировали мозг.
Оказалось, что у людей с большим количеством жира вокруг внутренних органов и нарушениями обмена веществ чаще копился бета-амилоид — белок, связанный с развитием болезни Альцгеймера. У стройных участников с нормальным обменом веществ уровень другого опасного белка, тау, был ниже на 5-12%, а признаков воспаления в мозге оказалось меньше. Даже при одинаковом телосложении здоровье мозга различалось в зависимости от холестерина и способности перерабатывать сахар.
Ученые заключили, что, оценивая риск болезни Альцгеймера, нужно смотреть не только на вес, но и на то, где откладывается жир, и на состояние обмена веществ. При этом работа не доказывает, что жир на животе непосредственно вызывает заболевание.
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