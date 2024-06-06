Найдена связь между размером пениса и наличием оружия

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Американские ученые впервые проверили теорию о том, что владение мужчинами из США оружием связано с размером их полового органа, точнее, со степенью удовлетворенности размерами. Об этом сообщает American Journal of Men’s Health.
Исследователи решили выяснить, соответствует ли действительности распространенное мнение о том, что мужчины с небольшими пенисами стремятся стать владельцами оружия или большого автомобиля. Уточняется, что за основу был взят прошлогодний опрос, в котором собраны ответы 2024 мужчин из 50 штатов, возраст которых составлял от 18 и старше.
Полученные результаты оказались неожиданными. По данным опроса, процент мужчин, которым не нравится размер их пениса, довольно низкий. Также выяснилось, что чем больше мужчины удовлетворены длиной детородного органа, тем выше вероятность, что они имеют оружие.
Согласно итогам исследования, представления, которые существовали на протяжении долгого времени, были опровергнуты. Однако ученые признались, что внятного объяснения полученным выводам у них нет.
Исследователи предполагают, что оружием зачастую владеют мужчины с повышенным уровнем тестостерона, именно они, как правило, имеют и большой пенис.
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Полученные результаты оказались неожиданными. По данным опроса, процент мужчин, которым не нравится размер их пениса, довольно низкий. Также выяснилось, что чем больше мужчины удовлетворены длиной детородного органа, тем выше вероятность, что они имеют оружие.
Согласно итогам исследования, представления, которые существовали на протяжении долгого времени, были опровергнуты. Однако ученые признались, что внятного объяснения полученным выводам у них нет.
Исследователи предполагают, что оружием зачастую владеют мужчины с повышенным уровнем тестостерона, именно они, как правило, имеют и большой пенис.
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Екатерина Коршунова