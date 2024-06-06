В Башкирии задержан агрессивный мужчина, который напал на стариков в Нефтекамске

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В Башкирии задержан агрессивный мужчина, который напал на пожилых людей у подъезда в Нефтекамске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что злоумышленник ударил пожилого мужчину, отнял у него трость и избил ей мирных пенсионерок. Согласно информации источника, конфликт начался с того, что 61-летнему Фёдору показалось, что его обсуждает старушка на лавочке, мимо которой он проходил.
Мужчина кричал и прогонял пожилую женщину домой. Пенсионерка решила не вступать в конфликт и проигнорировала ругань. Однако агрессора это вывело из себя: он отнял у старика трость и начал бить ей всех, кто оказался рядом.
Разъяренного мужчину спугнули соседи. В настоящее время он задержан, с ним работают правоохранительные органы.
Читайте также:
Стал известен мотив убийцы, застрелившего мужчину на западе Москвы
В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ
В Петербурге двое в масках напали на супругу экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова
Мужчина кричал и прогонял пожилую женщину домой. Пенсионерка решила не вступать в конфликт и проигнорировала ругань. Однако агрессора это вывело из себя: он отнял у старика трость и начал бить ей всех, кто оказался рядом.
Разъяренного мужчину спугнули соседи. В настоящее время он задержан, с ним работают правоохранительные органы.
Читайте также:
Стал известен мотив убийцы, застрелившего мужчину на западе Москвы
В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ
В Петербурге двое в масках напали на супругу экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова
Екатерина Коршунова