SHOT: тело человека нашли в пруду недалеко от ТЦ «Саларьево» в Москве

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Труп человека нашли и вытащили из пруда недалеко от ТЦ «Саларьево» в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, оно пролежало в воде несколько лет. Отмечается, что тело было найдено во время разбора пирса в пруду неподалёку от Передельцевской улицы.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Личность погибшего и обстоятельства гибели устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в реке Дон в Воронежской области нашли тело водителя, который был за рулём автомобиля, в котором ехали участники специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Личность погибшего и обстоятельства гибели устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в реке Дон в Воронежской области нашли тело водителя, который был за рулём автомобиля, в котором ехали участники специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова