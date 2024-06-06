Отец застреленного в Москве Балишанского рассказал о последнем разговоре с сыном

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Отец застреленного в Москве Константина Балишанкского в интервью Telegram-каналу Mash рассказал о последнем разговоре с сыном.
Рано утром 6 июня Москву всколыхнула шокирующая новость — посреди белого дня стрелок убил мужчину. Стрелявшего быстро задержали, им оказался 35-летний Андрей Демин. Предположительно, убийство он совершил из-за ревности.
Отец убитого Андрей Балишанский заявил, что в последний раз разговаривал с сыном пару дней назад. «У него было всё нормально», — цитирует Mash слова мужчины.
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Выяснилось, что стрелок работал в компании Mediasystem Group вместе со своей жертвой. Главой фирмы является Андрей Балишанский.
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Евгения Парфентьева