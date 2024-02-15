Найденный в отходах породистый кот Вольт стал звездой фотосессий

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Кот Вольт, найденный на днях в Раменском городском округе на контейнерной площадке водителем мусоровоза, адаптировался в новых условиях. Питомец любит позировать для фото, рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В министерстве решено обеспечить спасённому питомцу ветеринарное сопровождение. А региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Воскресенского кластера «Эколайн-Воскресенск» уже доставил коту породы сфинкс комплексное питание на год. У Вольта есть любимое место у батареи. Животное гуляет по комнате и умеет позировать, когда его фотографируют», – говорится в сообщении.Кота забрал к себе нашедший его водитель мусоровоза Борис Галишников. О его поступке написал в своём телеграм-канале вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.
Читайте также:
В Подмосковье водитель мусоровоза спас выброшенного умирать кота-сфинкса
В Балашихе сотрудник Мособлпожспаса приютил бездомного кота
Кот Кузя спас десятилетнего мальчика от пожара в Москве
Лора Луганская