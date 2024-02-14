В Подмосковье водитель мусоровоза спас выброшенного умирать кота-сфинкса

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«Борис Галишников обратил внимание на заклеенную скотчем коробку и заглянул туда. Внутри оказался дрожащий от холода кот-сфинкс. Самостоятельно выбраться животное бы не смогло, и только вмешательство Бориса спасло ему жизнь. Спаситель забрал животное домой», — говорится в сообщении.Дома кот некоторые время боялся выходить из коробки, но потом освоился, поел и позволил себя осмотреть. Дочь водителя Анастасия свозила нового члена семьи на приём к ветеринару. Оказалось, что кот совершенно здоров.
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