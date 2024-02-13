Кот Кузя спас десятилетнего мальчика от пожара в Москве

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В Москве десятилетнего мальчика спас от пожара десятилетний кот Кузя. В одной из квартир жилого дома в столице натяжной потолок вспыхнул и рухнул на диван, когда мальчик в соседней комнате учил уроки и не заметил пожара. О надвигающейся беде ребёнка предупредило животное, пишет Shot.
По информации Телеграм-канала, вечером 12 февраля в квартире пятиэтажки в Северном Измайлово случилось короткое замыкание в потолочном освещении, после чего часть потолка упала на диван и тот загорелся.
Школьник в это время был дома один и учил уроки в детской комнате. Пламя увидел кот Кузя, который подбежал к ребёнку и стал громко мяукать. Это отвлекло мальчика и он вышел из комнаты проверить, что случилось.
Увидев пожар, школьник подхватил Кузю и покинул квартиру, после чего позвонил в экстренные службы и предупредил соседей. Пламя потушили пожарные, по факту произошедшего проводится проверка.
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Школьник в это время был дома один и учил уроки в детской комнате. Пламя увидел кот Кузя, который подбежал к ребёнку и стал громко мяукать. Это отвлекло мальчика и он вышел из комнаты проверить, что случилось.
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Диана Аванесян