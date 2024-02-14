В Балашихе сотрудник Мособлпожспаса приютил бездомного кота

Фото: Ирина Мальцева
Бездомного кота, прибившегося к офису Мособлпожспаса в Балашихе, приютил один из сотрудников — главный эксперт отдела организации работы со СМИ Евгений Чегошев, передаёт корреспондент Ирина Мальцева.
Евгений рассказал, что около недели назад они с коллегами услышали за окном громкое мяуканье. Оказалось, что к ним пришёл рыжий кот – очень замерзший и голодный. Гостя впустили, накормили и оставили погреться. И Евгений решил забрать кота домой.
Рыжик уже освоился в новой семье, но и в Мособлпожспасе его всегда ждут в гости: иногда Евгений приносит его с собой в переноске.
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«Дети очень обрадовались, ведь кроме черепахи у нас в доме никого не было. Сначала коллеги дали коту имя Сникерс, но дома мы называем его по-простому — Рыжиком», — поделился Евгений Чегошев.
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Лев Каштанов