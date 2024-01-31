Найдено дополнительное финансирование для благоустройства парка в Восходе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В ЗАТО Восход благоустроят парковую территорию и зону отдыха у пруда, а также обустроят въездную группу. Для этого необходимо дополнительное финансирование. Этот вопрос обсудили в ходе встречи губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава муниципалитета Елена Филатова.
«Я сегодня разговаривал с коллегами о выделении финансирования на въездную группу и благоустройство. Первую часть средств вы получите уже в этом году. Уверен, что жители сразу почувствуют изменения. А завершить благоустройство мы должны в течение двух лет», – сказал глава региона.Также Филатова доложила Воробьёву о планах провести капремонт школы 1965 года постройки.
Читайте также:
Ремонт школы в ЗАТО Восход стартует в январе следующего года
В ЗАТО Восход в этом году модернизируют старые коммунальные сети
В ЗАТО Восход отремонтировали все многоквартирные дома 1960-х годов постройки
Лора Луганская