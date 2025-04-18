Риелтор назвал проблему на рынке недвижимости в России

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев призвал отказаться от распространенной практики деления квартир на доли. По его словам, это приводит к большому количеству споров и конфликтов, а также проблемам с использованием такой недвижимости.
«Ситуация тут следующая — нужно создать такую нормативную базу, чтобы доли вообще не появлялись, если они не являются комнатой. А в идеале вообще ничего не делить и законодательно сохранять целостность объекта недвижимости с точки зрения его правовой природы, как это сделано в греко-римском праве. В Германии, например, разделить недвижимость на доли при вступлении в наследство невозможно — наследники должны определиться, кто из них выкупит всю площадь и будет ею владеть», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время аналитики компании Ricci обратили внимание, что на рынке Подмосковья в последние три года отмечается тренд на комплексное развитие территорий загородных поселков. Как пишут «Известия» после беседы с экспертами, на сегодняшний день все большую популярность набирают архитектурные концепции и собственная инфраструктура от застройщиков. К тому же из года в год наблюдается рост средней площади домов.
«Для молодых покупателей важны транспортная доступность поселка и наличие рядом маршрутов общественного транспорта, а также эстетический образ проекта, удобство и оперативность решения коммунальных вопросов. Семейные покупатели, в свою очередь, обращают внимание на близость школ и детских садов, а также возможность организации внеурочной деятельности», — говорится в материале.Читайте также:
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