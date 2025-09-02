В Госдуме предложили ввести в российских школах обязательные уроки по китайскому языку
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью NEWS.ru заявил, что в российских школах могут ввести обязательные уроки китайского языка.
По его мнению, востребованность китайского будет расти на фоне укрепления экономических связей между Москвой и Пекином. Вассерман добавил, что по грамматике китайский примерно так же сложен для русскоговорящих, как и английский, и что политика англоязычных стран отталкивает других — в результате их язык теряет прежнюю доминирующую позицию. В то же время он считает китайский перспективным.
Парламентарий также предложил сделать в школах обязательным изучение эсперанто — искусственного языка для международного общения. Он охарактеризовал эсперанто как очень простой язык, освоить который можно примерно за полгода, а затем полгода посвятить разговорной практике и погружению; по его словам, в мире им владеют около 20 млн человек. Вассерман отметил, что изучение эсперанто не помешает усвоению других языков и для практики существуют международные лагеря эсперантистов.
Ранее помощник президента Владимир Мединский выразил мнение, что телефоны, которые школьники приносят в школы, отвлекают и мешают образовательному процессу, и призвал родителей не противодействовать решениям школ по использованию электронных устройств.
