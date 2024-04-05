Рэпера Toxi$ обвиняют в пропаганде наркотиков

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Пропаганду наркотиков обнаружили в треках популярного рэп-исполнителя Toxi$. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Через месяц по данному факту состоится заседание в Невском районном суде.
Отмечается, что пропаганду обнаружили специалисты МВД и наркологической больницы. Они направили в суд материалы о творчестве 20-летнего рэпера.
При этом представитель музыканта заявил, что в треках отсутствует призыв к употреблению наркотических веществ. Он не признал вину в административном нарушении о пропаганде, рассказала руководитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
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Отмечается, что пропаганду обнаружили специалисты МВД и наркологической больницы. Они направили в суд материалы о творчестве 20-летнего рэпера.
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Анастасия Чинкова