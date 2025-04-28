«Наконец-то Россия в безопасности»: лишенный гражданства комик Романов высмеял решение ФСБ

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Стендап-комик Дмитрий Романов высмеял решение ФСБ о лишении его гражданства. Об этом пишет телеграм-канал «Хуже и не скажешь».
В апреле этого года ФСБ России лишила гражданства стендап-комика Дмитрия Романова. Ведомство официально сообщало, что он покинул страну в 2022-м, а после устроился волонтером в Польше для помощи украинским беженцам.
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«Если комик, который выступает даже за пределами страны и является для этой страны угрозой национальной безопасности, то в стране серьезные проблемы с национальной безопасностью. Но теперь, когда меня лишили гражданства, наконец-то Россия в безопасности», — прокомментировал юморист.Кроме того, он добавил, что потеря российского гражданства была воспринята им с грустью.
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