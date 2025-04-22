ФСБ: стендаперы Комиссаренко и Романов лишены российского гражданства

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Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены российского гражданства по инициативе ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов», — говорится на официальном сайте ФСБ.
К тому же Комиссаренко объявили в межгосударственный розыск за клевету на президента Беларуси Александра Лукашенко. По информации ведомства, комик уехал на Украину и заявлял там о незаконном преследовании. Романов работал волонтером в Польше, где помогал украинским беженцам. Оба выступили с критикой СВО.
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