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ФСБ: стендаперы Комиссаренко и Романов лишены российского гражданства

Фото: iStock/Pavel Starikov

Фото: iStock/Pavel Starikov

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены российского гражданства по инициативе ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов», — говорится на официальном сайте ФСБ.

К тому же Комиссаренко объявили в межгосударственный розыск за клевету на президента Беларуси Александра Лукашенко. По информации ведомства, комик уехал на Украину и заявлял там о незаконном преследовании. Романов работал волонтером в Польше, где помогал украинским беженцам. Оба выступили с критикой СВО.

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#россия
73% россиян признались, что имеют вредные привычки
22 апреля 2025, 22:38

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

73% россиян признались, что имеют вредные привычки,а каждый третий тратит на них суммы, сопоставимые с размером прожиточного минимума. К соответствующим выводам парило исследование Pro-Vision Communications. Только каждый пятый опрошенный заявил, что не имеет вредных привычек.
«Чаще всего к числу своих «пороков» россияне относят курение (40,5%), злоупотребление алкоголем (31,7%) и мат (29,8%). Каждый пятый респондент считает, что переедает и испытывает слабость к нездоровой еде — фастфуду, сладкому, газированным напиткам. А почти каждый десятый называет себя рабом соцсетей», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
В то же время главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев раскритиковал идею вводить лицензии на продажу сигарет и табачной продукции по примеру разрешений на торговлю алкоголем. В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик объяснил, что это неминуемо приведет к росту нелегального рынка и сильно ударит по добросовестному бизнесу, для многих этот удар будет крайне тяжелым. Он выразил надежду, что власти скорректируют инициативу, сделав ее менее жесткой.
«Останутся самые крепкие, то есть сетевики, у которых эти затраты размазаны. Вот они, конечно, вряд ли пострадают, а многие независимые, небольшие предприятия, у которых один-два магазина, просто уйдут с табачного рынка. И, естественно, это будет заменено какими-то альтернативными каналами. Как уж это будет выглядеть: продажа сигарет из-под прилавка в молочном магазине или через Интернет, — это мы еще увидим», — поделился эксперт.
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Комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ по инициативе ФСБ
22 апреля 2025, 22:37

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Инстаграм* @slavakomissarenko)

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов больше не являются гражданами РФ. Сообщение об этом появилось на сайте ФСБ.
В Федеральной службе безопасности обратили внимание, что стендап-комикам запретили въезд в Российскую Федерацию.

«По инициативе ФСБ лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов», — подчеркнули в сообщении.

В ведомстве уточнили, что артисты транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя страны, а действия Комиссаренко и Романова создают угрозу национальной безопасности РФ.

Стендап-комикам также запретили въезд на территорию России.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, который переделал песню Олега Газманова «Москва» в своеобразный гимн Израиля.

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Эксперт рассказала о самых распространенных методах мошенников
Эксперт Белозорова: мошенники знают, на какие болезненные точки следует давить
22 апреля 2025, 21:49

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники прекрасно знают, на какие болезненные точки следует надавить, чтобы добиться желаемого — к примеру, на страх за собственное здоровье. Об этом заявила доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Эльвира Белозорова, комментируя схему аферистов, по которой у жертвы крадут аккаунт на Госуслугах, требуя сообщить код из смс под предлогом записи на диспансеризацию.
«Во-вторых, мошенники в своих схемах давят на скорость принятия решения. Создание в вашей голове ощущения, что вопрос со здоровьем нужно решить немедленно, — главный психологический прием. <…> Главное, никогда и ни при каких обстоятельствах официальные органы, а в данном случае медицинские учреждения, не будут запрашивать ваши персональные данные», — пояснила экономист в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, какие признаки могут предупреждать о наличии вируса в телефоне или о взломе устройства. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что на вредоносное ПО будут указывать всплывающие окна с запросом доступа и беспричинный нагрев телефона. Самым действенным методом защиты эксперт назвал антивирусные приложения.
«Он как минимум будет предупреждать об активности приложений, которые куда-то пытаются залезть и отправить различные данные», — поделился Курочкин.
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Эксперт рассказал, как правильно выбирать загородный дом
Эксперт Шмурнов: перед покупкой загородного дома нужно изучить инфраструктуру
22 апреля 2025, 21:47

Фото: iStock/VvoeVale

Перед покупкой загородного дома следует проанализировать инфраструктуру поблизости — магазины, аптеки, школы, медучреждения, коммуникации, безопасность и перспективы застройки. Об этом заявил глава направления ипотечного страхования СберСтрахования Константин Шмурнов. Он также обратил внимание на важность страхования дома при оформлении ипотеки, так как 94% обращений по страховым случая в прошлом году касались инцидентов, предусмотренных расширенной защитой.
«В пакет документов входят правоустанавливающие бумаги, свидетельство о госрегистрации или выписка из ЕГРН, кадастровый и технический паспорта, а также документы, подтверждающие подключение коммуникаций, и справки об отсутствии долгов», — поделился эксперт с «Петербургским дневником».
В то же время зампред столичного Союза юристов Александр Толмачев рассказал о самых распространенных схемах мошенников в сфере недвижимости. В беседе с «Москвой 24» специалист отметил, что большинство способов обмана базируются на подмене документов. Также аферисты часто продают подменные квартиры, фабрикуют собственника жилья или совершают сделки с государственной собственностью, которая на самом деле не продается.
«Часто граждане также приобретают недвижимость в доме, который подлежит сносу или призван аварийным. Причем то, что человек не знал об этом, не поможет, и получить компенсацию здесь не получится», — пояснил юрист.
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Самарского кота Сусанина заморозили и отправили в будущее
63.ru: В Самаре провели криоконсервацию умершего кота для последующего оживления
22 апреля 2025, 21:00

Фото: iStock/ elifilm

В Самаре кота по кличке Сусанин подвергли процедуре криоконсервации, проинформировало издание 63.ru. После смерти животное опустили в жидкий азот при температуре −196°C в надежде, что когда-нибудь его удастся «воскресить», если изобретут соответствующие технологии.
«Чаще всего животных замораживают из-за старости и болезней, Сусанин не стал исключением. Процедура достаточно дорогая, но отметим, что это не первый питомец из Самары, который стал нашим клиентом», — рассказали в компании «КриоРус», которая и провела процедуру.

Криоконсервации стоит практически 10 тысяч долларов, а если животное крупное, то заплатить придется гораздо больше. Процесс занимает несколько часов. После охлаждения коту вводят криопротекторы — определенные вещества, которые защищают клетки от повреждения льдом. Потом эксперты меняют кровь на специальный раствор.

Сейчас замораживать людей нельзя, поэтому эксперименты проводят на животных. Ученые изучают риски, которые могут возникнуть в случае кристаллизации льда в организме — это может открыть новые возможности в медицине.

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#самарская область
#заморозки
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