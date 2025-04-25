Стало известно, сколько зарабатывает лишённый гражданства РФ Слава Комиссаренко за границей

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Инстаграм* @slavakomissarenko)
На днях стендап-комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства. В январе 2022 года он уехал из РФ. Юморист успел пожить в Польше, Турции, а сейчас он обосновался в Чехии и зарабатывает миллионы.
По данным Telegram-канала Mash, гонорар Комиссаренко за концерт составляет 1,6 млн рублей. Перелет, проживание, трансфер, питание, суточные, гримерка и технический райдер оплачиваются отдельно.
По словам Славы, зачастую он находится в постоянных разъездах.
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*Запрещен в РФ
По словам Славы, зачастую он находится в постоянных разъездах.
«Непонятно где живу. Сегодня там, завтра тут. Вот вообще вышел из темноты в Варшаве», — рассказывал комик в в YouTube-шоу «Локал Live».
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова