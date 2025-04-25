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Стало известно, сколько зарабатывает лишённый гражданства РФ Слава Комиссаренко за границей

Лишённый гражданства РФ Комиссаренко получает за концерты за границей миллионы
Вячеслав Комиссаренко (Фото: Инстаграм* @slavakomissarenko)

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Инстаграм* @slavakomissarenko)

На днях стендап-комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства. В январе 2022 года он уехал из РФ. Юморист успел пожить в Польше, Турции, а сейчас он обосновался в Чехии и зарабатывает миллионы.
По данным Telegram-канала Mash, гонорар Комиссаренко за концерт составляет 1,6 млн рублей. Перелет, проживание, трансфер, питание, суточные, гримерка и технический райдер оплачиваются отдельно.

По словам Славы, зачастую он находится в постоянных разъездах.

«Непонятно где живу. Сегодня там, завтра тут. Вот вообще вышел из темноты в Варшаве», — рассказывал комик в в YouTube-шоу «Локал Live».

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*Запрещен в РФ
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Эксперты рассказали о росте индекса стоимости элитной недвижимости
Исследование: индекс стоимости элитной недвижимости поднялся на 6,5%
25 апреля 2025, 15:28

Фото: iStock/Wirestock

По итогам первого квартала 2025 года индекс стоимости элитной недвижимости вырос на 6,5%. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на девелопера Sminex и инвестиционный холдинг «Финам».
По данным издания, на сегодняшний день за квадратный метр элитного жилья придётся заплатить порядка 2,59 млн рублей, что на 6,5% больше, чем в последнем квартале 2024 года.

«Индекс стабильно растет на 6–7% за квартал. Это подтверждает устойчивый спрос на элитную недвижимость. Мы видим, что покупатели всё чаще выбирают новые дома с насыщенным продуктовым наполнением и более дорогие лоты», — рассказал директор по оценке Sminex Святослав Куланин.

Вместе с тем наблюдается подорожание и в сфере гостиничной индустрии. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что стоимость размещения в российских курортных районах грядущим летом увеличится на 15-20 % по сравнению с прошлым годом.

По словам эксперта, рост стоимости связан с инфляцией и кадровым дефицитом в отрасли.

«Недоступность части пляжей на побережье Черного моря приведет к перераспределению туристических потоков, указал он. Так, увеличенный наплыв туристов ожидается в отелях и гостиницах Крыма. Также сохранится повышенная нагрузка в объектах размещения на курортах Калининградской области», — отметил Колесников.

Тем не менее он подчеркнул, что гостиничная индустрия готова к предстоящему курортному сезону.

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Синоптик назвал самый холодный день в Москве
Синоптик Шувалов: самый холодный день в Москве будет в воскресенье
25 апреля 2025, 15:28

Фото: iStock/Ganna STRYZHEKIN

Несмотря на стоящий зной, в Москве и области обещают снег и заморозки.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что похолодание в Москве и области достигнет пика в воскресенье и понедельник.

«Снег — это вещь достаточно привычная, едва ли не ежегодная. Самый холодный день будет в воскресенье. Вот тогда и может выпасть слабый снег. А самая холодная ночь будет с воскресенья на понедельник — ожидается -1, -3 градуса», — рассказал синоптик.

По его прогнозу, в субботу и воскресенье будет 6, 8 градусов, а с понедельника ожидается больше солнца и дневные температуры порядка 10, 12 градусов.

«Мы пройдём пик похолодания в воскресенье-понедельник. Затем погода нормализуется, хотя и будет оставаться ниже привычной, а со второго мая мы неуклонно пойдем вверх по температуре. К четвертому мая ожидается уже 17, 19 градусов», — сообщил Шувалов.

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«Большой человек с большим сердцем»: Ургант посетил церемонию прощания с Церетели в Грузии
Иван Ургант пришёл на церемонию прощания с Зурабом Церетели в Тбилиси
25 апреля 2025, 15:26

Иван Ургант (Фото: Instagram*, @urgantcom)

Телеведущий и шоумен Иван Ургант пришёл на церемонию прощания со скульптором и художником-монументалистом Зурабом Церетели в Тбилиси. Информация появилась в соцсетях.
После церемонии прощания в Москве гроб с телом скульптора перевезли в Тбилиси (здесь родился Церетели). Сегодня последний день гражданской панихиды, также она проходила вчера, 24 апреля. Гроб находится в созданном скульптором Музее современного искусства.
«Я здесь, в общем-то, просто потому что оказался в Тбилиси, у меня здесь концерты. Для меня просто было бы непростительно не прийти и с ним не прощаться. Он большой человек с большим сердцем и с большой любовью к людям», — сказал Ургант.
Похоронят Церетели в Дидубийском пантеоне.

Напомним, что Зураб Церетели умер 22 апреля, причина смерти — остановка сердца. Художнику был 91 год.

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*запрещён в РФ.
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#художник
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#грузия
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График выплат пенсий в мае 2025 года: кто получит деньги досрочно в апреле
25 апреля 2025, 14:57

(Фото: Istock/mars58)

В связи с длительными праздниками в мае, включая перенос выходных, изменится график выплат пенсий. Подробности — в материале «Радио 1».

Почему пенсия за май поступит раньше срока


Пенсия в мае поступит раньше. Это произойдет из-за долгих праздников и переноса выходных дней. Часть пенсионеров получат денежные средства в последних числах апреля вместо начала мая. Досрочная выплата касается всех видов пенсии: страховые, социальные, накопительные, по старости, по инвалидности. Прочие выплаты будут также перечислены на счет.

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До 30 апреля пенсионеры получат выплаты, которые перечисляются на карты через банк с 1 по 5 число каждого месяца. С 6 мая выплата пенсий возобновится по стандартному расписанию.


Фото: iStock/shurkin_son

Если пенсия приходит на карту: график выплат в мае 2025 года


Если даты выплаты приходятся на выходные дни 8-11 мая, то граждане получат пенсию с 5 по 7 мая. А с 12 мая график снова будет стандартным. Пенсионерам, которые получают выплаты через «Почту России», начислят средства в привычные даты. Почтальоны доставят на дом пенсию, начиная с 3 мая. И также население может получить ее в кассе почтового отделения. Пенсия будет доставляться до 25 мая.

Есть правило, по которому, если график выплат приходится на праздники, деньги должны перечисляться заранее. Но фактический график работы банковских подразделений и почтовых отделений может различаться по стране. Социальный фонд России рекомендует уточнять информацию напрямую в банках и почтовых отделениях.

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#счёт
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Неравнодушные к четвероногим друзьям смогут посетить фестиваль «Лапки»
В Москве пройдёт фестиваль «Лапки» для любителей домашних животных
25 апреля 2025, 14:50

Фото: iStock/alexei_tm

Фестиваль «Лапки» впервые пройдёт 24 и 25 мая в парке «Ходынское поле» в Москве. Гостей ждут выступления артистов и встречи с популярными pet-блогерами, среди них — Антоха МС, SERYABKINA, Аня Pokrov, RASA, Milana Star, HOOOTDOGS и другие. Организаторами мероприятия являются VK и городской портал mos.ru.
Для семей с детьми, хозяев и их питомцев, заводчиков и тех, кто планирует стать владельцем животного, подготовили программу с тематическими и развлекательными активностями. Гости смогут принять участие в мастер-классах и интерактивных конкурсах, послушать лекции.

На одной из площадок фестиваля посетителей будут ждать животные, которые ищут дом. Волонтёры Москвы расскажут всем желающим, как можно помочь городским приютам, также будет организована зона «Город неравнодушных» — здесь откроется выставка-пристройство, проведут благотворительные и игровые активности.

В рамках фестиваля состоится и премия «Хозяин года». На протяжении двух недель авторы популярных сообществ «Вконтакте» будут публиковать посты с заданиями от животных. Принять участие в конкурсе могут все желающие, подробнее об этом читайте здесь.
«Это не просто праздник для владельцев животных, но и важный шаг в развитии ответственного отношения москвичей к своим питомцам и окружающей среде. Подобные инициативы учат нас заботиться о братьях меньших и ценить природу мегаполиса», — заявила заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Олеся Беленькая.
Вход на фестиваль свободный, нужно лишь пройти регистрацию.

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