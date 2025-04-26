«От того, что нельзя, больший соблазн»: Гарик Харламов назвал причину своего смеха на похоронах

На известного комика Гарика Харламова недавно навалилось несколько трагичных моментов. Из жизни ушел дедушка артиста, к тому же юморист тяжело перенес смерть легенды КВН Александра Маслякова. Как оказалось, даже на похоронах Гарик находит поводы для шуток.