Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «От того, что нельзя, больший соблазн»: Гарик Харламов назвал причину своего смеха на похоронах

«От того, что нельзя, больший соблазн»: Гарик Харламов назвал причину своего смеха на похоронах

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

На известного комика Гарика Харламова недавно навалилось несколько трагичных моментов. Из жизни ушел дедушка артиста, к тому же юморист тяжело перенес смерть легенды КВН Александра Маслякова. Как оказалось, даже на похоронах Гарик находит поводы для шуток.
Свое откровение Харламов сделал в ходе интервью программе «Белая студия» канала «Культура»..

«Многие смеются еще и от страха. Есть обратная реакция. Как ни странно, у меня она есть и почему-то проявляется на похоронах. Думаю, я не один такой. Я об этом спокойно говорю, потому что это факт», — говорит звезда.

К тому же Гарик рассказал о ситуации на поминках Александра Маслякова и на похоронах своего дедушки. Харламов признался, что в такие моменты он не перестает быть юмористом, ведь шутки идут прямо изнутри. Как объясняет сам комик, возможно, все из-за соблазна сделать то, что не принято.

«Я совсем недавно дедушку похоронил, потом мы были на поминках Александра Васильевича Маслякова… Стресс был от того, что все вокруг в печали… Я не знаю, как это работает, но почему-то изнутри есть ощущение зарождения смеховой реакции. Не знаю, как это объяснить. От того, что нельзя, еще больший соблазн появляется, что ли», — заявил Харламов.

Гарика Харламова увезли в больницу прямо со съёмочной площадки
Гарика Харламова увезли в больницу прямо со съёмочной площадки
Гарик не стал откровенничать о своих переживаниях по поводу смерти Маслякова, но при этом поделился своими воспоминаниями об Александре Васильевиче.

«Александр Васильевич — вообще отдельная моя жизнь, целая эпоха, мое становление, как юмориста. КВН — это, конечно, школа», — говорит Харламов.

Как признался юморист, когда Масляков впервые заговорил с ним, у него перехватило в горле. Все из-за невероятного пиетета к ведущему КВН. Иногда Гарик даже старался не смотреть в сторону Александра Васильевича.

Напомним, что Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Он являлся ведущим КВН с 1964 года.

Читайте также:

Стала известна сумма многомиллионной прибыли Гарика Харламова

«Ему неинтересны мероприятия»: Катерина Ковальчук рассказала о жизни с Гариком Харламовым и секрете его похудения

Пластика у скандального хирурга и связь с Харламовым: тайны участницы Comedy Club Екатерины Шкуро
#культура
#жизнь
#мероприятия
#интервью
#стресс
#квн
#юмор
#похороны
Стал известен победитель 13 сезона шоу «Голос»
Давид Саникидзе стал победителем 13 сезона шоу «Голос»
26 апреля 2025, 01:54

Фото: iStock/Berezko

Совсем недавно зрители могли наблюдать за тем, как проходит финал 13 сезона шоу «Голос». Последний выпуск был с участием восьми артистов от четырех наставников. В списке лучших оказались Дзамболат Дулаев, Енатан Тащан, Валерий Рагулин, Илья Алтухов, Валентина Яньшина, Наталья Сергиенко, Давид Саникидзе и Матвей Козин.
Команду Антона Беляева представили Дулаев и Тащан, а от Басты выступили Рагулин и Алтухов. Под наставничеством Полины Гагариной находились Яньшина и Сергиенко, а под Хиблы Герзмавы — Саникидзе и Козин. Как пишет Starhit, каждый претендент на победу участвовал в традиционных «слепых прослушиваниях» и тренировался под руководством наставников. Победителя сезона выбрали зрители посредством голосования.

https://radio1.ru/news/shou-biznes/v-peterburge-u-filippa-kirkorova-zagorelsya-rukav-kurtki-vo-vremya-kontserta/

Последний выпуск состоял из двух частей. В первой участники сражались друг с другом за право дойти до финального голосования. По итогу, четверка сильнейших состояла из Ильи Алтухова, Валентины Яньшиной, Давида Саникидзе и Дзамболата Дулаева. Каждый исполнил последнюю песню и ждал итогового результата.

По мнению зрителей, победителем 13 сезона шоу «Голос» стал Давид Саникидзе с 37,9% голосов. Его ближайшим преследователем стал Дзамболат Дулаев, который собрал 29,2%. Далее шел Илья Алтухов с 17,5%, и последней оказалась Валентина Яньшина с 15,3% голосов.

Читайте также:

Жерар Пике бросил модель, с которой изменял Шакире

Анастасия Волочкова объявила о «накладке» с роскошной свадьбой дочери за день до торжества

«Какой молодец!»: Лолита высказалась о зарабатывающем миллиарды бывшем муже
#зрители
#шоу
#звёзды
#певец
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время концерта
26 апреля 2025, 01:21

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

В Санкт-Петербурге на концерте Филиппа Киркорова произошел инцидент с пиротехникой, где у него загорелся рукав куртки во время выступления. Как рассказал РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская, из-за этого потребовалась замена наряда.
«Концерт не был остановлен. Потребовалась только замена наряда», — поделилась с агентством Успенская.

Происшествие случилось во время выступления в большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский». Как оказалось, рукав загорелся когда за спиной у артиста вспыхнули фейерверки. Сам Киркоров после номер сказал зрителям, что обжегся. Выступление певец не остановил и завершил концерт.

Читайте также:

Анастасия Волочкова объявила о «накладке» с роскошной свадьбой дочери за день до торжества

27-летняя дочь Михаила Маниовича и Светланы Захаровой Александра вышла замуж

Жерар Пике бросил модель, с которой изменял Шакире
#происшествие
#певец
#концерт
#киркоров
#санкт-петербург
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анастасия Волочкова объявила о «накладке» с роскошной свадьбой дочери за день до торжества
Волочкова объявила о накладке с роскошной свадьбой дочери за день до торжества
25 апреля 2025, 19:56

Анастасия Волочкова, Никита Григорян и Ариадна Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Подготовка Анастасии Волочковой к роскошной свадьбе дочери Ариадны в Санкт-Петербурге пошла не по плану. Балерина пожаловалась на непредвиденные обстоятельства в соцсетях.
По словам Анастасии, она ошиблась и заказала свадебный торт в столичной кондитерской без возможности доставки в Санкт-Петербург.

«За ночь я нашла альтернативу. В Питере связалась с милой женщиной. Сегодня весь день будут готовить этот торт. Он будет другим, более символичным», — поделилась Волочкова с поклонниками.

Напомним, 26 апреля состоится свадьба Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна. Торжественная церемония пройдет в Особняке Мясникова.

Читайте также:

«Просто ересь»: Волочкова отреклась от слов о скором разводе дочери

«С ним через полгода расстанется»: Волочкова не верит в отношения дочери и её избранника

Анастасия Волочкова раскрыла, почему не сможет простить свою мать
#свадьба
#мать
#церемония
#отношения
#петербург
#анастасия волочкова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жерар Пике бросил модель, с которой изменял Шакире
Футболист Жерар Пике бросил модель Клару Чиа Марти, с которой изменял Шакире
25 апреля 2025, 18:30

Жерар Пике и Клара Чиа Марти (Фото: Instagram*, @3gerardpique)

Футболист Жерар Пике расстался с 26-летней моделью Кларой Чиа Марти, с которой он изменял певице Шакире. Об этом сообщает портал Mediaset.
Напомним, что спортсмен и певица прожили вместе 11 лет, в браке родились два сына, но их история любви закончилась громким скандалом. В 2022 году певица сообщила, что они с Пике разошлись. Выяснилось, что мужчина изменял избраннице с молодой блондинкой — Кларой Чиа Марти.

Об изменах экс-супруга Шакира узнала необычным способом. Дело в том, что у них всегда был клубничный джем в холодильнике, который ела только певица. Когда она вернулась с гастролей, то обнаружила, что банка была наполовину пуста. Тогда она и поняла, что в доме была другая девушка. После Шакира давала интервью и говорила, что пожертвовала карьерой ради Пике. Теперь певица активно занимается музыкой. Дети остались с ней.

Читайте также:

«Просто ересь»: Волочкова отреклась от слов о скором разводе дочери

«Я их делала не для того, чтобы прятать»: звезда «Дома-2» Майя Донцова показала ягодицы после неудачной пластики

Бывшую девушку Джонни Деппа развели аферисты

*запрещён в РФ.
#история
#певица
#спортсмен
#футбол
#измена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
27-летняя дочь Михаила Маниовича и Светланы Захаровой Александра вышла замуж
25 апреля 2025, 18:29

Александра Маниович (Фото: Telegram @maniovichtalks)

27-летняя дочь предпринимателя Михаила Маниовича и бизнесвумен Светланы Захаровой вышла замуж. В соцсетях Александра опубликовала фото в свадебном платье.
На снимке девушка позирует в белом платье и с минималистичным букетом. При этом показывать жениха Александра не стала.

Личность супруга Маниович остается неизвестной. Девушка предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому пользователи Сети не знают даже имени мужчины.

По слухам, некоторое время назад Александра состояла в отношениях с Никитой Ефремовым, но роман продлился недолго.

Читайте также:

Стас Михайлов рассказал, что у его сына появилась невеста

«Эти 24 часа изменили нас»: невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала все подробности о вторых родах

Жених Анны Семенович признался, что до сих пор не развелся с женой
#жизнь
#мужчины
#пользователи
#девушка
#свадьба
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате