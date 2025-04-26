«От того, что нельзя, больший соблазн»: Гарик Харламов назвал причину своего смеха на похоронах

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
На известного комика Гарика Харламова недавно навалилось несколько трагичных моментов. Из жизни ушел дедушка артиста, к тому же юморист тяжело перенес смерть легенды КВН Александра Маслякова. Как оказалось, даже на похоронах Гарик находит поводы для шуток.
Свое откровение Харламов сделал в ходе интервью программе «Белая студия» канала «Культура»..
К тому же Гарик рассказал о ситуации на поминках Александра Маслякова и на похоронах своего дедушки. Харламов признался, что в такие моменты он не перестает быть юмористом, ведь шутки идут прямо изнутри. Как объясняет сам комик, возможно, все из-за соблазна сделать то, что не принято.
Гарик не стал откровенничать о своих переживаниях по поводу смерти Маслякова, но при этом поделился своими воспоминаниями об Александре Васильевиче.
Как признался юморист, когда Масляков впервые заговорил с ним, у него перехватило в горле. Все из-за невероятного пиетета к ведущему КВН. Иногда Гарик даже старался не смотреть в сторону Александра Васильевича.
Напомним, что Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Он являлся ведущим КВН с 1964 года.
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«Многие смеются еще и от страха. Есть обратная реакция. Как ни странно, у меня она есть и почему-то проявляется на похоронах. Думаю, я не один такой. Я об этом спокойно говорю, потому что это факт», — говорит звезда.
К тому же Гарик рассказал о ситуации на поминках Александра Маслякова и на похоронах своего дедушки. Харламов признался, что в такие моменты он не перестает быть юмористом, ведь шутки идут прямо изнутри. Как объясняет сам комик, возможно, все из-за соблазна сделать то, что не принято.
«Я совсем недавно дедушку похоронил, потом мы были на поминках Александра Васильевича Маслякова… Стресс был от того, что все вокруг в печали… Я не знаю, как это работает, но почему-то изнутри есть ощущение зарождения смеховой реакции. Не знаю, как это объяснить. От того, что нельзя, еще больший соблазн появляется, что ли», — заявил Харламов.
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Гарик не стал откровенничать о своих переживаниях по поводу смерти Маслякова, но при этом поделился своими воспоминаниями об Александре Васильевиче.
«Александр Васильевич — вообще отдельная моя жизнь, целая эпоха, мое становление, как юмориста. КВН — это, конечно, школа», — говорит Харламов.
Как признался юморист, когда Масляков впервые заговорил с ним, у него перехватило в горле. Все из-за невероятного пиетета к ведущему КВН. Иногда Гарик даже старался не смотреть в сторону Александра Васильевича.
Напомним, что Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Он являлся ведущим КВН с 1964 года.
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Иван Мусатов