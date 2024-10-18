Врач Абрамова объяснила нецелесообразность анализов для выявления депрессии

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Психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Абрамова заявила, что анализы при выявлении депрессии не совсем уместны, поскольку уровень гормонов даже у людей с этим заболеванием может быть в пределах нормы.
Для диагностирования депрессии врач рекомендовала обращаться всё же к узкопрофильным специалистам.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» сообщала, что осенняя депрессия связана со сменой климата, светового дня и перестройки организма в целом.
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«Депрессивное состояние влияет на уровень некоторых гормонов: кортизола, дофамина, серотонина и др. Но результаты анализов, определяющих гормоны, могут оставаться в пределах нормы даже при наличии депрессивного состояния. Поэтому для диагностики депрессии целесообразно не сдавать анализы, а обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту», – пояснила в беседе с Газета.ру Абрамова.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» сообщала, что осенняя депрессия связана со сменой климата, светового дня и перестройки организма в целом.
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Мелисса Тимофеева