Врач Михайлова объяснила прямую связь сна и стресса

Фото: iStock/fizkes
Кандидат медицинских наук врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова заявила о связи между сном и стрессом, которая заключается в том, что полноценный сон препятствует выделению стрессовых гормонов.
«У человека, который мало спит, снижается чувствительность к инсулину, нарушается обмен глюкозы, что приводит к сахарному диабету. Набор лишнего веса также связан с хроническим недосыпанием. Нарушается аппетит, усиливается голод, человек, который ночью не спит, тянется к холодильнику», — добавила в беседе с RT врач.
До этого врач, доктор медицинских наук Павел Трахтман заявил, что на сегодняшний день медицине известно 44 группы крови с различными белками.
«Многие слышали про резус-фактор, о котором обычно говорят неразрывно с одной из четырех групп крови. У человека может быть первая группа крови с положительным резус-фактором или третья с отрицательным. Этот показатель определяют по наличию особого белка D на поверхности красных кровяных телец. Если белок есть, то резус-фактор положительный, а если нет — отрицательный», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.
Ранее психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Абрамова заявила, что анализы при выявлении депрессии не совсем уместны, поскольку уровень гормонов даже у людей с этим заболеванием может быть в пределах нормы.
Читайте также:
Врач Абрамова объяснила нецелесообразность анализов для выявления депрессии
«Мина замедленного действия»: Врач раскрыл, по какому признаку можно обнаружить рак легких
В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора
Мелисса Тимофеева