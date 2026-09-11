Во Владивостоке началось спасение теплохода, выброшенного мощным ветром на мель у маяка

11 сентября 2026, 04:04

Во Владивостоке началась операция по снятию с мели сухогруза «Русский Восток»

Фото: кадр видео из Telegram-канала «Дальневосточная транспортная прокуратура» @dvtproc

Во Владивостоке началась операция по снятию с мели сухогруза «Русский Восток», который ранее выбросило на берег у Токаревского маяка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.