Во Владивостоке началось спасение теплохода, выброшенного мощным ветром на мель у маяка
Во Владивостоке началась операция по снятию с мели сухогруза «Русский Восток», который ранее выбросило на берег у Токаревского маяка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Напомним, что судно оказалось на мели после мощного ветра во вторник. С тех пор к месту каждый день приходят сотни туристов, чтобы сделать фотографии. Сегодня к сухогрузу подошли буксиры. Сейчас они пытаются сдвинуть с места теплоход на глазах у собравшейся на берегу толпы наблюдателей.
Согласно материалу, компания-собственник ООО ТЭК «Русский Восток» в настоящий момент переживает банкротство. У фирмы два учредителя. Один из них, Андрей Варченко, год назад вышел в море на катере возле Владивостока и пропал. Второй, Николай Яшенков, уехал за границу. Компании принадлежат пять судов, но весь экипаж уволился несколько месяцев. Один борт стоит на ремонте, который владельцы не оплатили. Долги фирмы достигли 170 миллионов рублей.
Читайте также: