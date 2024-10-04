В Госдуме озвучили идею ввести в России налог на бездетность

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что в России необходимо вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена Советского Союза.
В интервью телеканалу «Царьград» он уточнил, что это не является предложением, но лично он сам хотел бы, чтобы такой налог в стране существовал. Парламентарий подчеркнул, что вполне осознаёт, что после высказывания такой идеи на него обрушится волна критики со стороны либералов, но ему это «фиолетово».
Деньги от налога на бездетность, по мнению Гурулёва, можно было бы отправлять в детские дома, многие из которых в России в неважном состоянии. Он отметил, что для настоящего мужчины самым главным, кроме того, что он сделал полезного за свою жизнь, является род, который он оставил после себя, его дети.
Во времена СССР все бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отдавать государству 6% от своей зарплаты. В РФ этот налог был отменён.
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Деньги от налога на бездетность, по мнению Гурулёва, можно было бы отправлять в детские дома, многие из которых в России в неважном состоянии. Он отметил, что для настоящего мужчины самым главным, кроме того, что он сделал полезного за свою жизнь, является род, который он оставил после себя, его дети.
Во времена СССР все бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отдавать государству 6% от своей зарплаты. В РФ этот налог был отменён.
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Александр Бойцов