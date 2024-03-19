«Налоги уходят на снаряды для ВСУ»: россиянин рассказал, почему вернулся из Канады в РФ

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Россиянин Сергей Ермолаев, более 20 лет проживший с семьёй в Канаде, вернулся на родину и рассказал о своём решении.
В проекте журналистки телеканала RT Марии Бутиной «Своих не бросаем» он рассказал, что не смог предавать память своих предков, которые вели активную борьбу с нацизмом, ради «сытой жизни» в Канаде.
Он рассказал, что собирал гуманитарную помощь для детского дома под Луганском. За это канадские власти заблокировали ему доступ к крупнейшей платёжной системе PayPal.
Также он подчеркнул, что работая и платя налоги в Канаде, он спонсирует украинскую армию, поскольку правительство страны финансирует Украину за счёт своих граждан.
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Он рассказал, что собирал гуманитарную помощь для детского дома под Луганском. За это канадские власти заблокировали ему доступ к крупнейшей платёжной системе PayPal.
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Анастасия Чинкова