Российский боец ударом дрона поразил ДРГ противника — видео

Видео: Минобороны РФ
Российские военные нанесли удар дроном по украинской ДРГ, которые хотели выдвинуться к российской границе из Лукашовки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, ВС РФ заметили в северной части населенного пункта Лукашовка движение ДРГ ВСУ. Диверсанты собирались на боевой машине пехоты выдвинуться в сторону России, чтобы организовать очередную провокацию.
При этом в ведомстве добавили, что механик-водитель боевой машины пехоты ВСУ сразу после удара уехал с места погрузки диверсантов, бросив раненых сослуживцев.
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«Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до 8 человек убитыми и ранеными», — уточнили в Минобороны.
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Элина Позднякова