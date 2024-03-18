Генерал ВСУ Романенко подверг критике Зеленского за глупость на фронте

Фото: iStock/Irina Piskova
Бывший генерал Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко высказал критику в адрес президента Владимира Зеленского и его команды, об этом он рассказал в комментарии на YouTube-канале Politeka Online.
Согласно заявлениям военного, политическое руководство Украины допустило серьезную ошибку, не прислушавшись к мнениям командующих ВСУ о переходе к стратегической обороне в июне-июле прошлого года. Вместо этого была предпринята не увенчавшаяся успехом попытка наступления по четырем направлениям.
Романенко утверждает, что именно эти действия привели к потере стратегической инициативы, сильному истощению уровня боеспособности украинской армии, людским потерям и потерям техническим.
Читайте также:
Аналитик Меркурис: После истощения сил ПВО удары по Украине станут массовыми
Эксперт раскрыл возможные параметры санитарной зоны на Украине
Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Романенко утверждает, что именно эти действия привели к потере стратегической инициативы, сильному истощению уровня боеспособности украинской армии, людским потерям и потерям техническим.
«И теперь мы пожинаем последствия, выполняя задачи в тяжелых условиях стратегической оборонительной операции», — изложил свою позицию бывший замначальника Генштаба.Романенко считает, что сейчас ВСУ удерживают оборону под постоянным давлением ВС РФ. При этом планирование боевых действий в армии Украины основывается не на профессионализме, а на «героизме личного состава», что приводит к значительным потерям в числе солдат.
Читайте также:
Аналитик Меркурис: После истощения сил ПВО удары по Украине станут массовыми
Эксперт раскрыл возможные параметры санитарной зоны на Украине
Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Мария Федоровцева