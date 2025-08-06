Налоговая Крыма проведёт рейды на пляжах из-за жалоб туристов

06 августа 2025, 13:48

Фото: istockphoto / Abrada

Сотрудники УФНС по Республике Крым в августе начнут проверки в прибрежных зонах, сообщает «Аргументы недели» со ссылкой на региональное управление службы.





О необходимости проверок сообщил глава крымского УФНС Роман Наздрачев. Причиной стало увеличение числа жалоб отдыхающих на отказ предпринимателей выдавать чеки и другие нарушения налогового законодательства. Большинство обращений касается объектов в зонах пляжного отдыха — пунктов проката, точек общепита и торговли.



«Поскольку наибольшее количество жалоб указывает на нарушения, совершенные в зонах пляжного отдыха, размещенных на них пунктов проката, общепита и торговли, проводимые мероприятия нацелены на соблюдение законодательства именно на этих объектах и будут максимально незаметны для туристов и честного бизнеса!», — объяснили в пресс-службе ведомства.