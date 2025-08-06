Эксперт сообщил, что климат Москвы к середине века станет похож на черноморский

06 августа 2025, 13:37

Фото: istockphoto / kieferpix

К середине XXI века лето в Москве может напоминать климат черноморского побережья. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса «Юго-Запад» Михаил Яшин.





По его словам, столица уже сталкивается с признаками нового климатического режима — резкой сменой сезонов, затяжной жарой выше 30 градусов, а также ливнями, за короткое время приносящими месячную норму осадков.



При этом зима также станет менее стабильной: увеличится частота ледяных дождей, гололёда и сильных снегопадов. По мнению эксперта, для адаптации к новым условиям потребуется пересмотр строительных норм, модернизация ЖКХ, архитектурных и транспортных решений, а также системы здравоохранения.



Яшин также отметил рост числа гроз, шквалов и кратковременных, но интенсивных ливней.



«Ливневая канализация, рассчитанная на другие климатические условия, не всегда справляется — улицы затапливаются, транспорт встает. Особенно сложно становится в районах с плотной застройкой и асфальтовым покрытием, где вода не успевает уходить в почву из-за большой интенсивности осадков», — отметил он.