Эксперт сообщил, что климат Москвы к середине века станет похож на черноморский
К середине XXI века лето в Москве может напоминать климат черноморского побережья. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель кафедры охраны окружающей среды образовательного комплекса «Юго-Запад» Михаил Яшин.
По его словам, столица уже сталкивается с признаками нового климатического режима — резкой сменой сезонов, затяжной жарой выше 30 градусов, а также ливнями, за короткое время приносящими месячную норму осадков.
При этом зима также станет менее стабильной: увеличится частота ледяных дождей, гололёда и сильных снегопадов. По мнению эксперта, для адаптации к новым условиям потребуется пересмотр строительных норм, модернизация ЖКХ, архитектурных и транспортных решений, а также системы здравоохранения.
Яшин также отметил рост числа гроз, шквалов и кратковременных, но интенсивных ливней.
«Ливневая канализация, рассчитанная на другие климатические условия, не всегда справляется — улицы затапливаются, транспорт встает. Особенно сложно становится в районах с плотной застройкой и асфальтовым покрытием, где вода не успевает уходить в почву из-за большой интенсивности осадков», — отметил он.Чтобы минимизировать последствия, он предложил перенимать опыт городов с субтропическим и тропическим климатом — внедрять открытые дренажные системы, создавать резервуары для ливневых вод и расширять зелёные зоны.
Кроме того, с изменением климата усиливается экологическая нагрузка. В жаркую погоду растёт концентрация приземного озона, что ухудшает качество воздуха. По словам Яшина, загрязнение атмосферы может усиливать грозовую активность, поскольку частицы в воздухе выступают как катализаторы. Всё это, подчёркивает эксперт, влияет как на здоровье горожан, так и на устойчивость городской инфраструктуры и экономики.