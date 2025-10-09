Достижения.рф

Налоговая ликвидировала бизнес актрисы Варвары Шмыковой в России

Фото: iStock/blinow61

Актриса Варвара Шмыкова полностью закрыла свой бизнес в России. Об этом сообщает «Постньюс».



По данным издания, ФНС ликвидировала ИП Шмыковой, действующего в области исполнительских искусств, 6 октября. Причиной стало соответствующее заявление артистки.

«ИП был зарегистрирован летом 2019 года. После его закрытия в России у актрисы не осталось легальных способов дохода», — говорится в материале.

Шмакова стала известна публике после съёмок в сериале «Чики», она также играла в столичных театрах.

После начала российской спецоперации на Украине актриса раскритиковала действия властей и покинула родину и уехала в Европу.
Элина Позднякова

