Налоговая ликвидировала бизнес актрисы Варвары Шмыковой в России
Актриса Варвара Шмыкова полностью закрыла свой бизнес в России. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, ФНС ликвидировала ИП Шмыковой, действующего в области исполнительских искусств, 6 октября. Причиной стало соответствующее заявление артистки.
«ИП был зарегистрирован летом 2019 года. После его закрытия в России у актрисы не осталось легальных способов дохода», — говорится в материале.
Шмакова стала известна публике после съёмок в сериале «Чики», она также играла в столичных театрах.
После начала российской спецоперации на Украине актриса раскритиковала действия властей и покинула родину и уехала в Европу.